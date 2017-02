Que entre parejas andan muchas cosas de las que suceden, nadie lo pone en duda, aunque en muchas ocasiones la práctica del matrimonio político, científico o empresarial nos resulte a los ciudadanos espectadores algo casi tan incómodo como el tópico-típico de quien coloca a cuñados, primos, etc. Y muchas veces en nuestro juicio anticipado de humildes ciudadanos de a pie prescindimos incluso de lo verdaderamente importante, de si la persona es auténticamente valiosa o no, y sólo nos impacta el parentesco con… Será deformación crítica, pero en el país de los enchufes no se nos puede pedir demasiado…

Y como entre parejas anda el juego, la pareja política del momento, que evidentemente encabeza mi lista, son los podemitas Pablo Iglesias e Irene Montero, que no sólo comparten intimidades políticas, y cuyo peso en Podemos se ha consumado tras la purga de Íñigo Errejón -apartado de la Secretaría Política y destituido como portavoz en el Congreso- en pro de la flamante Irene Montero, que pasa de jefa de Gabinete de su novio a convertirse casualmente en portavoz en el Congreso y en la mujer más poderosa del partido morado.

Ahora entiendo por qué Tania Sánchez se hizo errejonista aguerrida, porque Pablo la dejó con aquél escándalo del contrato que adjudicó a su hermano en Rivas Vaciamadrid cuando era concejala de cultura, y después empezó a salir con Irene Montero hasta encumbrarla a los altares. Dicen que Irene -junto con Mayoral y Del Olmo- tienen "secuestrado" a Pablo, pero, sea como fuere, él los ha elevado al nuevo núcleo duro de Podemos.

Otra famosa pareja podemita que, sin embargo, puede acabar proscrita entre los suyos es la formada por el derrotado Errejón y Rita Mestre -la nudista de la capilla de la Complutense-, que, sin embargo, sí han ido juntos de la mano en el suicidio colectivo que les tenía preparado Iglesias en Vistalegre II. No obstante, el Rasputín de Podemos le ha "regalado" un premio de consolación a Íñigo -quizás por nostalgia de su vieja amistad- y quiere que sea candidato a las elecciones autonómicas de Madrid en 2019. Es una forma como otra cualquiera de mandarlo al ostracismo político, sobre todo con Cifuentes como contrincante. Por su parte, Rita, ahora portavoz de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, hace la cobra cuando se le pregunta por Vistalegre II y declara que no quiere ser alcaldesa de Madrid… para eso, quizás Rasputín la obligue a no verse con Errejón… Por ahora ambos ya se sientan juntitos en tercera fila en el Consejo Ciudadano Estatal. Y es que, tras su reconciliación viendo Stars Wars, lo que ha unido la fuerza, que no lo separe ningún Darth Vader…

Pero en política también hay quien se enamora de sus rivales, como la líder de C's, Inés Arrimadas, y Xavier Cima, ex dirigente de la antigua Convergencia, o la socialista Meritxell Batet, hasta ahora casada con el popular José María Lassalle, ex secretario de Estado de Cultura y colaborador de FAES, aunque parece que sus diferencias de pareja han podido más que las ideológicas…

Y parejas del momento, pero judicial, son, sin duda, las formadas por los trincones Urdangarín-Cristina y Torres-Tejeiro, en las que mientras ellos han sido condenados a 6 y 8 años respectivamente de cárcel por el caso Nóos, las dos mujeres han conseguido quedar de esposas tontas ante los jueces y ser absueltas, aunque Ana María tendrá que pagar 79.845,89 euros más que la infanta a pesar de haber mantenido estrategias de defensa calcadas.

En fin, que ser pareja de… parece que trae cuenta…