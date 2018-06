Sin perdón

Oír a Susana Díaz exigiendo que Rajoy pida perdón tras ser desbancado del Gobierno por su máximo enemigo Pedro Sánchez, a quien ella misma apuñaló todo lo que pudo y más, no es que me resulte cínico, hipócrita o populachero, es que me parece un auténtico insulto a la inteligencia de los ciudadanos.

Independientemente de todos los perdones que debe pedir Rajoy por la Gürtel, Lezo, Púnica… o por el Máster-cremas de Cifuentes, ella no es quien para erigirse en controladora de la moral ajena cuando tiene a dos de sus presidentes sentados en el banquillo penal, y todos chitón con el PSOE valenciano, que sólo el PP es corrupto y los demás todos santos.

Aparte de servidores públicos, responsables, íntegros, corruptos, embusteros, traidores, chaqueteros…, hay una clase de políticos detestable, la memo-paternalista, que todavía cree a pies juntillas que los ciudadanos somos tontos y que cualquier cosa que nos vendan desde su pedestal de poder nos parece perfecto porque lo dicen ellos.

Olvidan estos paternalistas perdonavidas que los ciudadanos están más preparados que ellos y que sin argumentos convincentes nadie ya les da crédito, y olvidan también que están ahí porque la gente normal les ha votado y que su poder es tan efímero como quiera el pueblo.

Perdón debe pedirnos Rajoy a los españoles por su cobardía frente al independentismo catalán, por no defender a España a pesar del clamor ciudadano, por dejarnos abandonados con su mal hacer.

Perdón debe también pedirnos Rajoy por todo lo que han trincado los oscuros personajes a quien él colocó en su PP o no vigiló con la debida responsabilidad, y que ha desembocado en que ahora los españoles estemos en manos de un batiburrillo de irresponsables, independentistas, revanchistas con enorme odio, dispuestos a reventar nuestros valores constitucionales y a resucitar definitivamente a las dos Españas.

Perdón debe pedirnos Rajoy a los granadinos porque estamos sin tren, sin AVE, sin estación, y lo que promete venir es un apaño que no nos merecemos.

Perdón debe pedirnos Susana Díaz a los granadinos por postergar a nuestra tierra en todo, ningunearla en los presupuestos, en inversiones, en emprendimiento, en instituciones…, por el olvido premeditado de su régimen para con Granada, por llevarse la gestión de la Alhambra y Sierra Nevada, por tener que pagar de nuestros bolsillos 165 millones de euros por su lamentable gestión del Nevada y por tantas cosas más…

Sin perdón, Susana, sin perdón, Mariano…