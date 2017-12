Otro presunto

Cada día trae su presunto desmán. El último se ha descubierto a raíz de un informe solicitado por la concejal Marta Gutiérrez, de Vamos Granada: entre 2005 y 2012 Emucesa contrató y pagó como directivos a cinco personas afines al PP que (presuntamente) jamás trabajaron allí. Según la empresa encargada de la gestión del cementerio, todos dependían del consejero delegado, que en un tiempo fue Eduardo Moral y en otro María Francés, la cuñada de Sebastián Pérez, el mismísimo, el presidente provincial de la formación conservadora. El escrito también mantiene que entre los agraciados figuraban la ex directora de TG7, la televisión local, y una integrante de las listas municipales. Esto es, que la misma compañía, después semiprivatizada, que trata de someter a los granadinos a la eternidad fiscal, a pagar por los nichos a perpetuidad para que sus mayores no sean arrojados a una fosa común, costeaba con dinero público a un elenco de militantes o simpatizantes que no daba palo al agua o, presuntamente (lo doy todo por presunto, no sea que me exhumen a mí) lo daba para la organización política más votada en 2015.

Las preguntas se agolpan. Una: ¿los concejales fichaban por capricho personal o lo hacían (presuntamente) por mandato expreso de Sebastián? Porque asombra que alguien tan vivo y que era jefe del partido, concejal y presidente de la Diputación no se enterara de la tropelía por algún compañero o por boca de la mujer de su hermano en alguna presunta cena de Navidad. Dos: Si esto fue (presuntamente) así, ¿incurrió el PP en fraude electoral al usar parte de lo recaudado a los ciudadanos para costear gratis su funcionamiento y sus campañas? Tres: ¿es legítimo que un señor tan despistado o tan (presuntamente) avispado opte a la Alcaldía en los próximos comicios? Y cuatro: ¿El asunto tiene relevancia penal? En tal caso sorprende que el actual equipo de Gobierno tarde más de cinco minutos en poner el caso en manos de los jueces. El tiempo ha demostrado que Cuenca se equivocó al no levantar las alfombras y encargar un estudio detallado de todas las áreas y empresas municipales al llegar a la Alcaldía tras la detención de su antecesor. Doce años de mayoría sobrada dan para mucho presunto.

P.D: Antes de dejar de escribir, y sin que guarde relación con el asunto, me ha venido a la memoria la sentencia de Lord Acton: "El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente". La frase no es presunta. Todo lo demás, sí.