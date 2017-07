El problema catalán

Cuando éramos escolares y disfrutábamos del verano, no se nos ocurría pensar que llegaría el otoño y con él la vuelta al colegio. Parece que ésta es la postura de muchos políticos que no recuerdan que para el 1 de octubre el Gobierno catalán tiene previsto un referéndum, en el que votaran exclusivamente los allí domiciliados y que, en caso de prosperar el sí, aunque sea por un solo voto, implicaría la proclamación de Cataluña como nación independiente de España. Como yo lo acabo de exponer, parece una broma que una decisión tan importante se pueda adoptar con tanta ligereza y en contra de la ley. Es verdad que los catalanes, que nunca fueron independientes, tienen un sentimiento muy extendido de su singularidad. Pero este sentimiento también lo tienen los gallegos, los vascos, los canarios, los andaluces, etc. y, si me apuran, los vecinos de algunos pueblos que rechazan ser llamados por el nombre de su capital.

Reclamar la aplicación de la ley vigente debe ser una postura común y obligación ineludible de todos los partidos políticos, que para ser autorizados y poder funcionar, están obligados a aceptar expresamente la máxima ley del Estado y actuar conforme a ella. Pero como ocurre en otras cuestiones, no España, sino los españoles somos diferentes. Así, en IU, Podemos y En Comú, dicen que les parece bien la consulta, aunque no consideran su resultado vinculante. Entonces, ¿para qué se celebra? Hay mejores cosas para emplear tiempo y dinero. Los de Izquierda Anticapitalista apoyan el referéndum previo pacto, pero también que si se celebra sin pacto "no se criminalice" (¿?).

Desgraciadamente, tampoco el PSOE, primer partido de la oposición y con el que hay que contar ante una cuestión de esta importancia, se aclara. Dice su secretario general que está con el gobierno y que lo apoyarán. Después, vuelve de nuevo a lo de la España plurinacional, que suena bonito pero que nadie, solo él, entiende. Su portavoz, ingenua, aclara que se trata de respaldar al Gobierno lo menos posible; que aquél debe tomar la iniciativa y, si no lo hace, será su partido el que presentará en el Congreso medidas que no aclaró. Pero pidió "mesura y que no se aplique el art. 155". Ni en esto están de acuerdo, porque el ex presidente Chaves, en el artículo que publicó en los periódicos del Grupo Joly, considera que el Gobierno tiene toda la legitimidad para aplicarlo. Este artículo, en contra de lo que se supone, no prevé la suspensión de la autonomía, sino que faculta para adoptar medidas para obligar al cumplimiento de la ley.