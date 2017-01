La sanidad, en apuros

La tercera manifestación para pedir dos hospitales completos fue otro éxito rotundo. Tener la capacidad de llenar tres veces la Gran Vía es un mérito innegable. Y, ¿ahora qué? Las posturas siguen enfrentadas. Los críticos reciben oxígeno en cada protesta y la Administración pierde oportunidades entre convocatoria y convocatoria para explicar lo que hace. Para decir claramente hacia dónde vamos y que la ciudadanía y los profesionales lo crean. Ayer la delegada del Gobierno invitó directamente a los ciudadanos a que vayan a los hospitales a "ver" las mejoras que ya se han hecho porque igual "no le han llegado las medidas concretas de la Junta para impulsar la sanidad en Granada". ¿No le han llegado o no se han concretado? No será la solución ir cual turista recorriendo los hospitales para ver lo que se ha hecho y lo que no. ¿Lo tienen que explicar los profesionales entre consulta y consulta? La jornada de hoy se prevé intensa con la reunión de la gerente con los cuatro sindicatos firmantes y la concentración de protesta a las puertas del hospital. Su resultado puede ser clave para ver la luz al final del túnel o seguir en la UCI.