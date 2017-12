Los socráticos

Sólo sé que no sé nada". Sobre esta frase atribuida a Sócrates, el hombre más sabio de la Grecia clásica al parecer de la pitonisa de Delfos, edificó Platón la filosofía de la duda y el equipo de Gobierno del PP la ruina de Granada y su posterior defensa ante los tribunales de justicia. Seis de los actuales concejales investigados que aún quedan en el Ayuntamiento declararon su completa ignorancia, llegando a decir uno de ellos que, tras diez años en el cargo, desconocían lo que era un plan especial de urbanismo. El ex alcalde se hizo hace tiempo el campuzo ante la juez y dijo que tampoco sabía nada y que confiaba ciegamente en la delegada de Urbanismo. Y ahora llega la propia Isabel Nieto y descubre que, ella, lo mismo, no sabía nada: desconocía los contenidos de los decretos que firmaba. Cuando la juez mostró su extrañeza y preguntó que cómo podía no saber siendo licenciada en Derecho, contestó con arrogancia que "también podría ser fontanero".

Hemos de suponer que el presidente del partido y concejal en ese tiempo, Sebastián Pérez, no era consciente de que ni el alcalde sabía ni la delegada sabía ni sus compañeros sabían. Con lo cual es forzoso concluir que, dejando al margen las responsabilidades penales, si se demuestran, la derecha local escogió sus concejales a lazo y puso a un elenco de ignorantes a dirigir la ciudad hasta llevarla a la quiebra. La cuestión es que nadie sabía nada, salvo el empresario García Arrabal, quien, hace días, tras declarar que sufrió un chantaje absoluto y pagó de más "en beneficio de la ciudad o en beneficio político de ellos mismos", se ofreció para ilustrar a la fiscal en materia urbanística. ¡Inquietante! Puestos a buscar a una mujer o a un hombre, uno solo, que tuviera alguna certeza y no se haya desmentido, he recordado que, en plena campaña electoral, en diciembre de 2015, el candidato al Congreso de los Diputados Carlos Rojas declaró solemnemente que apenas quedaban unas semanas para que el AVE entrara por la estación de autobuses. Han pasado 106 semanas desde entonces y aún se desconoce la fecha de llegada del Tren de Alta Velocidad. Luego Rojas lo sabía y sabía que no lo sabía nadie más que él. Tanta torpeza, confesa u oculta, enseña mucho. Y ahora podemos decir, como muchos campesinos andaluces y los indígenas del occidente de México, que "Entre todos lo sabemos todo". ¿Me explico?