Según la lógica económica clásica, en el mercado no intervenido que soñaba Adam Smith el precio de un bien se incrementa si aumenta su demanda. Lo estamos comprobando con la energía eléctrica. Mientras más consumimos, más caro nos sale. El resultado es catastrófico para nuestros bolsillos.

No hay nada anormal, nos dice el ministro. Con pulcritud gerencial nos explica que ocurre porque hace frío, ha llovido poco y no hace viento, lo que obliga a comprar en el exterior energía más cara. Olvida, eso sí, que para millones de personas eso significa más dificultades para llegar a fin de mes. Frente a ello, las redes sociales nos explican lo que pasa de forma simple: sube la luz porque los políticos se sientan en los consejos de administración de las eléctricas. Como suele ocurrir, el exabrupto permite el desahogo pero no aborda el problema. Cuando asome la primavera se reducirá la factura y la polémica quedará sepultada por otra posterior.

A mi juicio, la subida de la luz debería servir para reabrir el debate sobre la intervención pública en el mercado eléctrico y, en concreto, sobre las energías renovables. España era uno de los países más avanzados del mundo en energías renovables. De hecho, se generó una importante industria del sector con una rápida expansión internacional. Este proceso no se detuvo porque el viento dejara de soplar o el sol de calentar sino por decisiones políticas que no tuvieron apenas contestación social. En 2014, el Real Decreto sobre la actividad de producción de energía eléctrica a partir de energías renovables redujo de forma radical la retribución a esas energías. Más allá de los efectos catastróficos sobre algunas empresas, puede suponerse que se paralizaron las inversiones y la investigación. Luego, en 2015, el denominado "impuesto al sol" impuso un peaje adicional a los consumidores que generan su propia energía a través de placas solares, de forma que se hacía menos atractiva la energía solar.

El efecto de estas y otras decisiones políticas es claro: se ha frenado en seco el desarrollo de las energías renovables en España. Y se ha hecho sin debate público. Nos acordamos de ellas sólo cuando sube la luz. Por tanto, la subida de la luz debería servir por lo menos para reabrir el debate sobre las renovables. Valorar sus pros y sus contras y, en su caso, proponer medidas de promoción de éstas e intervención en el mercado. Lo que no podemos es quedarnos en el simplismo trumpista: unos diciendo que sube la luz porque hace frío y otros que lo hace para que se forren los políticos.