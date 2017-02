De temores y retrasosFrustración

Los vecinos de Santa Adela no encuentran la tranquilidad. El proceso de la tercera fase de remodelación de las viviendas no termina de llegar y ese interminable retraso les genera un gran desasosiego. Ayer alzaron la voz en la comisión de Urbanismo para pedir celeridad y que los partidos vayan juntos de la mano a la hora de explicar al Ministerio el retraso que lleva parejo el proyecto. Temen que el Ministerio no entienda de barcos y retire su financiación por no cumplir los plazos.

EL alcalde de Granada anunció ayer que prepararán un proyecto de soterramiento del AVE que presentarán al Ministerio de Fomento. El proyecto no admite discusión; Granada debe tener un AVE soterrado sí o sí, pero el dinero siempre ha sido un handicap importante. ¿Será factible o solo generará más frustración entre los maltratados vecinos?