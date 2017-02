El tiempo de la negociación

Salud ha contrarrestado esta semana los cuatro meses de crisis sanitaria abierta en Granada. Un golpe de efecto para reiniciar el proceso y poner a cero el marcador. Dimisiones en cascada, derogación de la orden de fusión y apertura de negociación a las plataformas. Con esto ya no tendría que haber motivos para no llegar a un acuerdo. Ya no se deberían sacar más líneas rojas. Lo que importa ahora es sentarse, negociar y no levantarse hasta llegar a soluciones por el bien de Granada, su sanidad, los profesionales y los usuarios. Alonso pidió ayer también calma para esa negociación. Es necesario tras todo este tiempo, las presiones, las diferencias enquistadas entre las partes y el clima de tensión generado en los hospitales, irrespirable. Es síntoma de responsabilidad respetar los márgenes de negociación ante un tema tan importante. Vital para el futuro de Granada. Salud ha dado el primer paso. Las plataformas parecen estar dispuestas y los sindicatos, incluidos los que se habían mantenido más críticos y al margen de acuerdos previos. Es verdad que nadie tiene la varita mágica para salir de esta situación, pero es el momento de cerrar ya el modelo.