Dos tontos muy tontos

Si usted aparca donde no debe le atizan una multa. Si usted construye o cambia algo en su vivienda que contradiga la normativa le multan y obligan a derribarlo. Si usted trampea o se equivoca en su declaración a Hacienda le cae encima lo que le cae. Si alguien se siente ofendido por lo que usted ha escrito o dicho, en el caso de que su oficio sea la comunicación, le denuncian y si es condenado tiene que pagar la compensación económica exigida. Si usted está divorciado y no paga la pensión será denunciado por su ex pareja y tendrá que afrontar lo que le corresponda. Si usted tira la basura donde no debe y la inspección que va por ahí abriendo las bolsas encuentra algo que le identifique le atizan una multa. Si usted es un cargo público del más alto nivel o un importante banquero y le cogen mangando se puede llevar varios años en prisión provisional y muchos más en el trullo si se demuestra su culpabilidad. Si usted es una folclórica con cierta debilidad por el blanqueo de dinero, por muy famosa que sea y muchos fans que tenga, acabará en la cárcel.

En lo que a errores, despistes o delitos -da igual, ya conocen el principio según el cual el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y por lo tanto de que su incumplimiento sea penalizado- casi todos los ciudadanos son más o menos iguales ante la ley. Salvo que usted sea catalán, atente contra la Constitución, el Estatut catalán, los procedimientos del Parlament y hasta contra las disposiciones ilegales que usted mismo y sus secuaces se han sacado de la manga, además de generar una huida de empresas y daños económicos a la nación estimados para 2018 entre 4.000 y 13.000 millones de euros según cómo evolucione el esperpento. Entonces cabe la posibilidad de que no le pase nada… para evitar males mayores.

Puede uno preguntarse qué mal mayor puede darse en una democracia que atentar contra su fundamento constitucional desde las propias instituciones. Personalmente no tengo respuesta. El presunto compromiso entre Rajoy y Sánchez de paralizar el 155 si Puigdemont convoca elecciones que "restablezcan el orden legal" es vergonzoso. ¿El golpista puede ser el convocante? ¿No ha cometido graves delitos y generado una tensión política y económicamente desastrosa? Con razón Albert Rivera se desespera ante esta película interpretada por Rajoy y Sánchez titulada Dos tontos muy tontos. Ah, y la factura la pagaremos todos.