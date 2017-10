La verdad inventada

Debe de ser cierto eso de que la verdad produce sonrojo: "Paquita tiene novio, Paquita tiene novio..." La verdad, en estado puro, debe de producir inconveniencias intelectuales, excesos en la mente por lo que malintencionados dirigentes de la sociedad no han estado nunca dispuestos a permitir que se produzca con la naturalidad que debiera pues, a juicio de lo visto, mucho es el esfuerzo que se dedica a suavizarla, edulcorarla, hacer la verdad más fluida e intelectiva, menos real y con menos aristas y puntiagudos vértices, más roma, en definitiva y que pueda encajarse mejor, sin estridencias ni otras inconveniencias e invite, de ese modo, al tránsito hacia ideologías borregueras y -¡oh!- a la mentira, en fin, al embuste, al invento irreal, al espejismo…

La verdad os hará libres, decía el apóstol turco de Tarso. ¡Y eso sí que es peligroso, amigo, libres, nada menos! No puede ser, hay que evitarlo, piensan algunos y se ponen manos a la obra.

¡Es tan fácil torcer la verdad! En ocasiones se trata sólo de suaves matices o de destacar ciertos aspectos sobre otros a los que se da menos o más importancia, según convenga o interprete el enseñante o el periodista en cuestión. ¿Según convenga? ¿A quién?, ¿a quién ha de convenir -o no- que la verdad desnuda, tal cual se produce y sea, se muestre a la opinión pública, se enseñe, se informe al conocimiento de todo el mundo?

No me estoy refiriendo a las distintas maneras de ver la misma cosa, de forma que no se desvirtúe la esencia de la propia cosa. No. Me estoy refiriendo a auténticos aparatos productores de información tendenciosa, con mensajes tipo insistentes: "España nos roba" y otros parecidos.

Cómo se ha podido permitir que, impunemente, esa impresionante -por carísima- empresa denominada TV3 o "Televisión Nacional Catalana" como ellos mismos la denominan, lleve desde el inicio de los tiempos del mafioso y desvergonzado cobrador de comisiones Jordi Pujol, engañando sistemáticamente a los habitantes de Cataluña, respecto a los demás españoles? Eran -son los que la ven- las inmediatas generaciones de catalanes. ¡Eso es! Los mismos que hoy conforman las turbas separatistas, porque han creído, se han convencido de lo que durante todos esos años les han dicho: La verdad inventada. Y, como no se pare esto, crecen en número ¿O no?