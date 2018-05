Cuarenta años del inicio de la autonomía

Hoy hace 40 años que se constituyó el primer órgano de autogobierno en Andalucía. El 27 de mayo de 1978 se creaba en Cádiz la Junta Preautonómica. Nació sin presupuesto, sin sede y también sin competencias, pero con una clara vocación hacia la autonomía plena. El senador y magistrado socialista Plácido Fernández-Viagas fue elegido primer presidente andaluz frente al candidato de UCD, Jaime García Añoveros. Y aquella cita supuso el germen del actual autogobierno de los andaluces, haciéndose eco de la histórica manifestación de dos millones de andaluces del 4 de diciembre de 1977. Para celebrar la primera sesión, se eligió Cádiz como símbolo de la libertad y la independencia. Y desde entonces hasta ahora, nadie puede negar que Andalucía ha avanzado a pasos agigantados tanto en lo que al progreso se refiere como a las libertades y al nivel de vida de los andaluces.

Aun así, no conviene caer en el conformismo, ya que Andalucía mantiene el mismo diferencial de PIB per cápita respecto a la media, por no hablar de su nivel de renta y la tasa de paro. Esto constata que España crece a dos velocidades entre las comunidades más ricas y las más pobres, lo que se palpa en los pilares tan básicos de la sociedad del bienestar como son la educación y la sanidad. En pleno debate sobre financiación autonómica, conviene recordar que Andalucía es una de las regiones que reciben menos fondos por habitante. Pero la Junta no se puede escudar en ello para explicar cómo es posible que en un mercado donde las regiones más atrasadas son las que tienen, a priori, más potencial de crecimiento, Andalucía continúa por detrás de la media. Es obvio que no hemos sabido aprovechar nuestras ventajas competitivas para atraer inversiones, y en cambio sí se ha alimentado con creces un aparato público casi imposible de sostener. Por todo ello, la Junta, 40 años más tarde, no puede caer en la autocomplacencia.