Mantener el marco laboral del crecimiento

Recién estrenado el Gobierno de Pedro Sánchez, la nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, se ha mostrado dispuesta a cambiar "cuanto antes" la reforma laboral aplicada durante el mandato de Mariano Rajoy. Valerio asegura que quiere revertir "con inmediatez" los aspectos fundamentales que considera "más negativos" para el mercado de trabajo. A esta reforma, la ministra atribuye la precariedad laboral y la devaluación salarial. Rechazamos de plano modificar un marco laboral que, gracias a la flexibilización que supuso la última reforma, ha sido protagonista del crecimiento y la recuperación económica que vive España en el último quinquenio. Tras la gran recesión, que el anterior Gobierno socialista no supo ver en su dimensión global hasta en dos ocasiones -ni en el segundo semestre de 2007 y hasta que no se celebraron las elecciones a Cortes Generales de 2008, ni tampoco cuando interpretó que el ciclo recesivo desaparecía con lo que denominó brotes verdes en 2009- ni el fortísimo incremento del desempleo que supuso, el marco laboral vigente ha sido esencial para dotar de competitividad a la economía española y un acicate para, al mejorar la coyuntura, incentivar la contratación de personal por parte de las empresas privadas. Los datos de desempleo con los que Rajoy se despidió de su tarea como gobernante lo atestiguan: España tiene en mayo de 2018 la menor tasa de paro registrado en un decenio. Sin el marco laboral existente no habría sido posible. Derogar de un plumazo, o de manera parcial, esta realidad sería un error que un Gobierno tan nuevo y con una mayoría parlamentaria que habrá que renovar para cada iniciativa legislativa no debe permitirse, sobre todo porque está en juego su credibilidad ante Europa y los mercados, que aún animan a flexibilizar más la legislación laboral. El Gobierno debería promover diálogo social y procurar que el marco siga siendo propicio al crecimiento y al empleo.