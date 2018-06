El PP, en la hora de su renovación

Antes de que se cumpla una semana del anuncio de Mariano Rajoy de que deja la presidencia del Partido Popular tras perder el Gobierno por la moción de censura que ha llevado a Pedro Sánchez y al PSOE a La Moncloa, el PP convocará hoy un congreso extraordinario que certificará que el sucesor sea elegido por el sistema de primarias a doble vuelta y no por un dedazo, como había ocurrido en los relevos de Manuel Fraga o José María Aznar. Los militantes tendrán la opción de decidir con su voto individual quién sucede a Rajoy en la sede de la madrileña de calle la Génova. Tanto que si un candidato obtiene más de la mitad de los votos o supera en 15 puntos al siguiente y le gana en la mitad de las provincias es elegido presidente de forma automática, sin esperar a la decisión final del congreso. Si no hay un claro vencedor, todos los candidatos que superen el 10% de los votos de la militancia podrán defender su liderazgo ante los compromisarios del congreso, que tendrán en sus manos la capacidad definitiva de decidir, en una suerte de segunda vuelta de las primarias. Rajoy renunció expresamente el martes de la semana pasada a señalar un sucesor, sabedor de que el PP ya tenía un sistema previsto para elegirlo con garantías, que él mismo sufrió -y aún sufre- las andanadas de Aznar por una frustrada tutela, y porque la elección en primarias refuerza el carácter democrático de la designación y mejorará la imagen maltrecha de su partido. Aunque pueda parecer que lleva al PP a una guerra abierta, lo cierto es que el relevo se resolverá en pocas semanas si se cumplen los plazos. Es lo deseable. El sistema político español necesita que el PP, que todavía es el partido más votado y con mayor representación en las Cortes Generales -incluyendo la mayoría absoluta en el Senado-, resuelva pronto y bien la sucesión de Rajoy. En el tablero se visualizan tres opciones claras: el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, y la todavía secretaria general, María Dolores de Cospedal. Los populares andaluces apuestan, como informamos hoy, por un tándem entre los dos primeros, con el gallego como líder y la hasta ahora número dos de Rajoy como fuerte aliada y referente parlamentario hasta las próximas elecciones generales. Cualquiera de los tres tiene experiencia en la gestión política e institucional para asumir la tarea. La decisión corresponde a los militantes del PP, que son, por cierto, lo más numerosos de una organización política en España. Cuanto antes elijan a un nuevo líder, mejores garantías habrá de que un PP renovado, y con las responsabilidades políticas por la corrupción asumidas, inicie su tarea de servicio a España desde la oposición.