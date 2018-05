Un Parlamento incapaz de cumplir su ley

Cuando apenas quedan unos meses para finalizar la legislatura andaluza, se ha constatado que el Parlamento autonómico es incapaz de renovar sus propios órganos de representación con las leyes que los rigen. Ni el consejo de administración de la RTVA ni el Consejo Audiovisual de Andalucía ni las vacantes en la Cámara de Cuentas. Nada, ninguna de estas instituciones, que sirven para reflejar la pluralidad política y ejercer el control, representan la voluntad del pueblo andaluz expresada en sus elecciones. Son una foto fija de otros tiempos, los consejeros socialistas son mayoritarios, los del PP tienen más peso del que les corresponde y no hay profesionales propuestos por Podemos ni por Ciudadanos. Ha transcurrido todo este tiempo sin que los órganos se hayan renovado porque es necesario una mayoría de los tres quintos de la Cámara, y eso pasa por un acuerdo entre el PP y el PSOE. No debe olvidarse que fueron estos dos partidos quienes decidieron establecer ese límite para, precisamente, forzar nominaciones con mayor consenso. Al menos por los resultados, craso error. No sólo es que haya consejeros que han excedido su mandato, sino que ése es el motivo por el que la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) carece de un presidente y de un director general, nombramientos que corresponden al Parlamento. En el Consejo Audiovisual hay consejeros que son los mismos que estaban cuando se constituyó en tiempos de Manuel Chaves y en la RTVA aún reposan pecios políticos de antaño en forma de ex diputados y ex alcaldes sin relación ninguna con el mundo de la comunicación. En este apaño temporal entre contrincantes, no es de extrañar que haya pasado desapercibido que el abogado del PP en los casos de corrupción, de sobra conocidos por todos, sea el secretario adjunto del consejo de Canal Sur. ¿A nadie en el Parlamento le ha llamado esto la atención? Es hora de preguntarse, además, por qué accedió el PSOE a que hubiese un secretario adjunto, cuando con uno es suficiente. ¿Se trataba de colocar a personas de confianza? El motivo por el que estas instituciones están tuteladas por el Parlamento obedece a una de las dos razones de su existencia: el control del Gobierno; en esos casos, sobre las cuentas y los medios de comunicación públicos. Al PSOE le resulta más fácil argumentar que es imposible llegar a un acuerdo con el PP, porque mantiene una mayoría absoluta que ya no tiene, y a los populares, culpar a los socialistas, porque el cambio también les perjudica, aunque en menor medida. Incluso la actitud tibia de Podemos y C's también sonroja.