El 4-D cuarenta años después

Mañana lunes se cumplen cuarenta años de una jornada que ha quedado en la memoria colectiva de los andaluces como el arranque de la lucha por la autonomía, el 4-D. Aquel día de 1977, ante la sorpresa de los propios convocantes, la sociedad andaluza reclamó con entusiasmo su autogobierno como única herramienta posible para salir del subdesarrollo económico, cultural y social que sufría nuestra tierra desde que había perdido el tren (o se lo habían hecho perder), en la segunda mitad del siglo XIX, de la débil revolución industrial española. El carácter popular, pacífico y festivo fue lo que definió claramente el 4-D, que quedó ensombrecido por la muerte en Málaga -aún no aclarada plenamente- del joven Manuel José García Caparrós. El 4-D no fue una movilización contra nada ni contra nadie, no se buscaron privilegios ni se rebuscó en el desván de la historia para esgrimir diferencias contra otros territorios, sencillamente se exigió una autonomía que se creía fundamental para que Andalucía entrase definitivamente en la vía del progreso. Conviene recordar esto ahora que en el horizonte se dibuja una futura reforma constitucional que algunos querrán aprovechar para conseguir más ventajas y prebendas. Una vez más, Andalucía tendrá que estar muy pendiente para evitar que la desigualdad sea la que marque las relaciones entre los territorios de España.

Cuarenta años después es inevitable hacer un balance que se presenta con evidentes claroscuros. Si bien es cierto que la autonomía ha traído consigo una mejora evidente en todos los planos, también lo es que no conseguimos reducir la brecha relativa que nos sigue separando del conjunto de la nación y de la Unión Europea. Pese a la autonomía, Andalucía continúa estando a la cola, y esta vez no tenemos la excusa del centralismo de Madrid. Es hora de dar un nuevo y decidido impulso al viejo sueño de progreso del 4-D.