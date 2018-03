Tras la desfusión ha de llegar la calma

Granada se echó a la calle como no había ocurrido en toda la democracia y logró su objetivo: blindar la sanidad pública y revertir un proceso de fusión hospitalario que se puso en marcha en paralelo a dolorosas medidas de ajustes de presupuestos con recorte en medios y en personal. El 7 de febrero del año pasado se firmó el acuerdo entre el SAS y las plataformas para revertir el proceso y recuperar los "dos hospitales completos" y, en menos de un mes, ya estaba publicada en BOJA la orden de derogación. Se accedió a enterrar el proyecto y a cambiar a los responsables e interlocutores, al tiempo que se fijaba un estricto cronograma de actuaciones que se ha prolongado durante 52 intensas semanas y que ha supuesto un desembolso de más de 300 millones de euros.

Este fin de semana, Salud cumple su último compromiso y, tal como anunció la nueva consejera en sede parlamentaria, el traslado de los servicios de Urgencias cierran el complejo y costoso proceso. Pero aquí no acaba el trabajo. El mantenimiento de las dos nuevas áreas sanitarias -la que pivota en torno al Virgen de las Nieves y la que tiene como referencia el nuevo Hospital Universitario Campus de la Salud- requerirá una inversión sostenida en recursos y personal que no puede convertirse en un nuevo foco de movilizaciones y protestas. El llamamiento a colaborar para que Granada recupere la solidez y el prestigio de su sistema sanitario ha de ser compartido: a la Administración le corresponde fijar el escenario pero es un camino que sólo se puede transitar con la complicidad de los profesionales -devolver la normalidad a los servicios y garantizar su buen funcionamiento- y la paciencia de los ciudadanos, que deberán hacer un esfuerzo extra para adaptarse al nuevo mapa hospitalario. Tanto para lograr el objetivo común de cerrar -sin atajos- la crisis sanitaria como para ir liquidando el capítulo judicial que, lamentablemente, sigue abierto en torno a la controvertida figura de Spiriman. A quince meses de las elecciones, Granada no puede permitirse que la sanidad sea utilizada ahora como arma arrojadiza.