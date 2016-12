En contra de las instituciones zombis

La gobernabilidad de las instituciones no se logra el día en que su líder sale investido, no basta con eso, sino que se necesita una alianza permanente, aunque sea variable, a lo largo de los años; requiere de un mínimo programa político, y de ciertos objetivos compartidos. Después de la investidura de Mariano Rajoy, el PSOE optó por intercambiar apoyos y concesiones con el Gobierno en vez de encerrarse en una postura vergonzante de la que no obtenía nada y, además, bloqueaba el país. Pero esto que los socialistas han entendido a nivel nacional, y que les está dando buenos réditos, no se comprende en otras instituciones, caso del Ayuntamiento de Cádiz, instalado en un desgobierno, sin rumbo y muy perjudicial para una ciudad que soporta una crisis demográfica particular. Su alcalde, José María González, quedó segundo en las municipales, por detrás del PP de Teófila Martínez, pero los socialistas le hicieron regidor de la ciudad. Todo quedó ahí. Después de meses de mandato, el PSOE y la marca de Podemos son incapaces de llegar a acuerdos, la institución es una suerte de zombi, sin rumbo ni objetivo futuro. Está, pero no se espera nada de ellos. No es hora de averiguar quién es el culpable, sino de actuar, y las dos únicas opciones son que los concejales socialistas entren en el gobierno municipal y comiencen a gestionar algunas áreas o que dejen gobernar al PP favoreciendo una moción de censura. Todo lo que sea seguir como hasta ahora es malo y muy perjudicial, además, para el PSOE en la provincia de Cádiz, pues es la inservible muleta de quien está paralizado. El PSOE ya lleva cuatro presupuestos de la Junta aprobados gracias a su alianza pasada con IU y, ahora, con Ciudadanos; es consciente de la necesidad de contar con un Gobierno activo, y debe actuar por tanto en aquellos municipios donde los pactos o no han funcionado o no han existido desde el principio. En otros ayuntamientos andaluces, fue la marca de Podemos la que ayudó a alcaldes socialistas a vencer a la mayoría minoritaria del PP. Es el caso de Sevilla y de Córdoba, donde la alianza está sirviendo para gobernar. En el caso de Jerez, cada día está más claro que la alcaldesa socialista necesita otros apoyos, ya que su grupo es insuficiente. Mínimo. Es hora de que se exploren todas las opciones, incluida la del PP. ¿O no ocurre algo parecido en el Gobierno de la nación? Nada impide a los socialistas buscar alianzas con los populares si les falla todo lo demás, sus diferencias ideológicas y políticas son minúsculas en los ámbitos municipales. Las ciudades lo necesitan.