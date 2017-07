Hay margen para cuadrar las cuentas

El Gobierno de España impuso su criterio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado jueves y, pese a la oposición de todas las autonomías en las que no gobierna el PP, destacando entre ellas Andalucía, el órgano aprobó que el objetivo de déficit sea para las comunidades del 0,3% de su Producto Interior Bruto (PIB). La Junta de Andalucía reclamaba dejarlo en el 0,6% del PIB, pero no logró materializar su intención. La consecuencia es que la región tendrá que ajustar sus cuentas para 2018 en otros 900 millones de euros en los próximos dos ejercicios, 2018 y 2019. El cumplimiento de los objetivos de déficit debe ser obligado y Andalucía ha dado muestras en los últimos años de su capacidad para hacerlo posible. No es sólo una obligación legal, sino una parte esencial de los acuerdos de España con la Comisión Europea que han permitido al Reino, no sin sacrificio de los españoles, escalar el camino de la recuperación económica. Pensamos que hay margen, dada la previsión de crecimiento de ingresos próxima al 3%, para que la Junta sea capaz de reducir el gasto en unos 450 millones cada año, manteniendo los servicios públicos esenciales que son de su competencia: sanidad, educación, dependencia, servicios sociales comunitarios... Por eso no compartimos la reacción del PSOE-A de poner en duda la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que negocia con el socio que tiene en el pacto de investidura de Susana Díaz como presidenta del Gobierno andaluz: Ciudadanos. Reiteramos que ese impuesto ha de reducirse al máximo, hasta prácticamente bonificarlo al cien por cien, porque así se evitará que exista un agravio respecto a la tributación de la que gozan muchos españoles que residen en otras comunidades autónomas. Confiamos en la capacidad demostrada por la Consejería de Hacienda y en el buen entendimiento político que ha dado estabilidad a la comunidad desde 2015 para que se halle la fórmula adecuada para cuadrar las cuentas.