No es el momento de hablar de elecciones

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, negó ayer la posibilidad de un adelanto de las elecciones autonómicas en nuestra comunidad, tal como se ha especulado en los últimos tiempos. En concreto, la socialista vinculó cualquier decisión al respecto a la existencia o no de "estabilidad" en el Parlamento andaluz, algo que actualmente está garantizado gracias al pacto entre el PSOE y Ciudadanos. La presidenta aseguró que lo que toca ahora es gobernar y no estar pendientes de las encuestas electorales y otros asuntos que puedan distraer a Gobierno y oposición de esta labor.

No hay que ser inocentes. Evidentemente, tanto Susana Díaz como el resto de los partidos siempre tienen un ojo puesto en las encuestas, a las que siempre tendrán en cuenta a la hora de tomar sus decisiones, incluyendo la de adelantar o no las elecciones. Pero acierta la presidenta cuando comprende que no es éste el momento de someter a Andalucía al estrés y la dispersión de fuerzas que supone cualquier cita electoral. Como dice el Eclesiastés, "hay un tiempo para cada cosa" y el actual no es el de convocar a los ciudadanos a las urnas, sino el de gobernar para seguir incidiendo en el crecimiento económico de nuestra comunidad.

En este sentido, es importante resaltar las estimaciones de BBVAydeUnicaja, presentadas ayer, que apuntan a que Andalucía crecerá este año un 2,7%, lo cual sería una magnífica noticia si no fuera porque, a continuación, se señala que este crecimiento está dos décimas por debajo de la previsión de crecimiento medio para toda España, cifrada en el 2,9%. La conclusión es que la famosa brecha que nos separa de las regiones más ricas y dinámicas del país, lejos de disminuir, está aumentando. Además, el informe indica que la desaceleración de la demanda interna, ya anunciada en trimestres anteriores, afectará al turismo nacional, lo que repercutirá especialmente en la región andaluza.

Así las cosas, no hay que tener prisas en convocar elecciones y sí en gobernar para intentar mejorar en lo posible las previsiones. En esto tendrá mucha responsabilidad la presidenta Susana Díaz, pero también su principal apoyo parlamentario, Ciudadanos, que ya empieza a verse como una clara alternativa de poder y que, en cualquier momento, puede sentir la tentación de forzar el adelanto. La fecha que establece la ley para las próximas autonómicas es en marzo de 2019. Antes, nadie debería forzar a los andaluces a acudir a las urnas.