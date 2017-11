Educación e independentismo

El movimiento independentista catalán se puede explicar acudiendo al adoctrinamiento por parte de la educación pública catalana. El sistema educativo catalán es el responsable esencial del aumento del independentismo en Cataluña. En los últimos tiempos, ya demasiado tarde, hay voces que defienden que intervenir en la educación sería una solución para acabar con "el problema catalán".

Existen pocas dudas de que la educación ha sido, de siempre, un importante instrumento en manos de los gobiernos para fomentar la identidad nacional de los ciudadanos. El adoctrinamiento, a diferencia de una educación auténtica, no siempre pretende convertir al sujeto en individuo autónomo, con sus propios elementos de juicio, sino que frecuentemente el adoctrinamiento se caracteriza por la fe ciega y la ausencia de pensamiento crítico.

Un primer dato que apoya la tesis que defiendo es la evolución que ha tenido la población catalana actual de menos de 35 años que se educado en la escuela catalana. La adhesión al independentismo en esta franja de edad ha aumentado ostensiblemente. Los jóvenes son más independentistas , cualitativamente hablando, y en mayor número que la generación de sus mayores. Es fácil buscar la explicación.

El independentismo doctrinal e ilegal en los centros de enseñanza se muestra por distintos hechos. En multitud de centros, gracias a la pasividad de la inspección de educación, se enseñan canciones, se elaboran murales, se exponen banderas sectarias y pancartas que, perfectamente, podrían calificarse de adoctrinamiento escolar y partidista. El sindicato de profesores AMES ha recogido una lista de denuncias sobre presunto adoctrinamiento partidista en centros educativos de la comunidad autónoma catalana. Este sindicato señala que el motivo de que profesores y padres no manifiesten sus discrepancias ante este adoctrinamiento es el miedo a la reacción de las autoridades catalanes

Por otra parte, se ha procedido a la imposición lingüística del catalán como única lengua vehicular en los centros educativos. A través de los libros de textos y actividades escolares se transmite a los alumnos la idea de que la lengua catalana es la correcta, la del poder autonómico, la lengua puesta en peligro de extinción por culpa de la opresión e imperialismo de España que es la extranjera, la franquista. También se abunda en los contenidos ideológicos de carácter nacionalista. Todo esto con el consentimiento o pasividad de los distintos gobiernos de España, preocupados más por mantenerse en el Gobierno que por la integridad nacional. La Alta Inspección se ha caracterizado por su intervención nula.

Hay muchos ejemplos de adoctrinamiento como la manipulación de los contenidos de los libros de texto. España aparece siempre como un Estado opresor que coarta la cultura catalana. En la Historia se falsifican los hechos históricos. Se utilizan mapas en los que aparecen separados del resto de España los llamados Països Catalans, Galicia y Euskadi. Hay datos que informan de presiones hacía algunas editoriales para que los contenidos respondan a una determinada tendencia u orientación ideológica. También existe el caso de profesores discriminan a hijos de policías o guardias civiles.

El apartheid lingüístico en Cataluña ha conducido a que familias que han solicitado las clases de español, las correctas legalmente, hayan sido vejados y dañados. El informe PISA ha mostrado que se produce el doble de fracaso escolar en los alumnos castellanoparlantes que en los alumnos catalanes parlantes.

Como inspector que he sido defiendo firmemente que el Estado debe retomar las competencias en educación y, muy especialmente, las funciones inspectoras. El adoctrinamiento ideológico sobre la mentalidad de los alumnos es un delito grave que debe se controlado y sancionado judicialmente. Recuerdo una conversación que hace tiempo tuve con un gran maestro honesto y exiliado a causa de le nuestra guerra civil: " Mire usted señor inspector , yo siempre he estado preocupado en mis clases porque después de varios años con un grupo de alumnos estos no detectasen cuales eran mis ideas políticas y en qué partido político militaba". Está claro que esta forma honrada de pensar no ha sido la práctica habitual de los docentes catalanes independentistas que son mayoría.