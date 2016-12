Lecciones de Alepo

La gran timba que montaron hace seis años las tiranías árabes del Golfo, la ambición turca, el belicismo israelí, la mano negra de Londres y París junto con el Pentágono y la White House para frenar la expansión de la democracia islámica iraní por todo el Medio Oriente tuvo como meta dejar a Siria como dejaron a la extinta Yugoslavia. Curioso que gobiernos, cancillerías y Estados occidentales tan preocupados siempre por la paja en ojo ajeno no sean capaces de asumir sus actos "humanitarios" en los suyos propios. Así de humanitario fue el asesinato del dictador rumano Nicolae Ceacescu y señora que acabaron tiroteados por civiles a las bravas porque a Occidente no le interesaba un juicio internacional al que tenían derecho. Esa ejecución ilegal de un jefe de Estado y su primera dama le evitaron a algunas cancillerías de la delicada Europa el sonrojo ante el tribunal por lo que aportaría el ya finado dictador.

La preocupación constante de Occidente por ver a los derechos humanos sólo desde la perspectiva de sus intereses en la trastienda de los tahures, le ocasiona ir denunciando a quienes compiten en recursos con ellos y silenciar con todo lo disponible lo que sus amigos los tiranos árabes aplastan y conculcan a diario. No es la ley de la jungla, pero sí la de don dinero que al parecer es el único dios al que Occidente venera entre velas negras y misiles de última generación. A Muammar el Gadafi también la delicada Europa de los mercaderes le dio la espalda dejándolo en la boca de una tubería linchado como una alimaña. Otro jefe de Estado que, de vivir, pondría a más de un gobierno europeo en la picota si abría su boca. En cambio el dictador de Túnez, Ben Alí, país donde se iniciaron las revueltas árabes, otro dictador, otro tirano que a diferencia de los dos anteriores éste sí que ha tenido un trato humanitario como dictador y tirano amigo de Occidente. A éste se le permitió salir de Túnez con las bodegas de su avión llenas del oro sustraído de su Banco Nacional y se trasladó a la capital de la Arabia Saudí, Riad, donde fue acogido como un héroe al ser este país yihadista el verdadero "Impunistán" de Occidente.

Con estos antecedentes conforme el negociado humanitario de exterminar jefes de Estado se puso en marcha esta vez apuntaron a Bachar al Assad. Para el colectivo conspirador el apoyo sirio al Hezbolá libanés y al Irán de la democracia islámica les vino como anillo al dedo aprovechar las revueltas árabes para apuntar a Damasco y romperle así el juego de poder a unos Estados que, además, le facilitaban a China remitir por tierra sus productos hasta Europa utilizando la antiquísima y moderna Ruta de la Seda. El magnicidio se preparó en la capital siria. Para sorpresa del mundo el bombazo tan sofisticado como el que logró asesinar en Líbano a Rafik Hariri, estalló en el ministerio de Defensa sirio. Por llegar tarde el presidente Al Assad no cayó en la deflagración pero sí su cuñado y varios altos militares. Este fallo de los conspiradores humanitarios inició inmediatamente después de este intento fallido de cargarse a Al Assad toda una cadena de explosiones contra cuarteles, comisarías de policía, edificios de la administración y también colegios y hospitales. La señal para no dejar señales de este contubernio interesado era ensangrentar al país con mercenarios yihadistas extranjeros y potenciar fuera de Siria la imagen de guerra civil. Y para eso se necesitaban caras democráticas y rostros convincentes… pero como no los había la gran mentira, a diferencia de la aventura iraquí, apostó por terceros para no comprometer sus esbeltas tropas de tierra. Alguien debió informar que las "tropas auxiliares" contratadas por el oro saudí y catarí, los Cien Mil Hijos de la Yihad, eran terroristas. Se ve que alguien en el Pentágono dijo: "Pues mejor". La operación diseñada para hundir a Siria era matar a Al Assad, calificar la invasión yihadista de "guerra civil" y ayudar a una de las partes (a los yihadistas) vendiendo la imagen de que eran "rebeldes moderados". Pero Assad no cayó y el mundo con cada video veía que los rebeldes ni eran rebeldes ni moderados sino yihadistas. Las caretas urdidas se desvanecían a cada paso en esta pugna por dominar al área más armada del planeta y que, gracias a imponerle a los sirios este conflicto, el horno se agrandaba quemando ciudades y comarcas enteras. Así Alepo desde el primer día significada resistir contra el terrorismo. Dos años estuvieron los sirios leales a su país resistiendo los envites de camiones bomba, morteros, cañonazos, misiles donde los terroristas de Daesh y Al Nusra asesinaron a miles de personas mientras Occidente silenciaba esta locura porque le era favorable para sus intereses. Ahora es al revés y conforme el gobierno legítimo de Siria reconquista lo que le pertenece como un coro griego, las cancillerías que amamantaron a la conspiración braman contra las operaciones militares que domina Damasco recuperando a la ciudad más heroica del país por sus resistencia numantina frente a las negras banderas del yihadismo exterminador. Las lecciones están claras y la principal: no realizar complots que tengan como finalidad asesinar a jefes de Estado. Y la segunda y más terca no ayudar al yihadismo aunque te venga como anillo al dedo. Ahora es el yihadismo el que se extiende impune por áreas que sus padrinos no le asignaron. Ahora también ataca a sus padrinos. La bestia yihadista se ha soltado y ya no obedece. El otro día lo vimos en Turquía, primero, y en Alemania, después. ¿Bombardeará ahora Francia Berlín?