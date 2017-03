Londres, el corazón partido

Los avances de las dos coaliciones internacionales, la liderada por la Federación Rusa y la liderada por los Estados Unidos de América contra el Daesh en suelo sirio e iraquí, han elevado la tensión dentro del atodenominado Estado Islámico, una pantomima sangrienta que por despiste geopolítico entre la grandes potencias lleva seis años dominando con su aberración terrorista regiones enteras en suelo sirio e iraquí. Londres como París y como Europa han venido participando en el conflicto de estos países buscando el derribo del régimen sirio a la par que se muestran incapaces de resolver el Estado fallido iraquí, así como el Libio. Poderosas razones convergen en esta zona tan apretada de belicismos donde por intereses contrapuestos las tiranías árabes del Golfo Pérsico lideradas por la Arabia Saudí, el Israel espartano y su alianza con EEUU se alienan contra la República Islámica de Irán, el régimen sirio y los libaneses del Hezbolá apoyados por la Federación Rusa y la República Popular China. Sin dejar fuera a una Turquía indecisa a la hora de apostar con cual quedarse.

Mientras los desacuerdos geopolíticos en la región han sido relevantes entre estos dos bloques el yihadismo terrorista avanzaba y agrandaba su espacio territorial. Conforme Moscú trazó una línea roja y apoyó al régimen sirio y por ende al iraní y la libanés del Hezbolá, los niveles de avance del Daesh, Al Nusra y otros yihadismos asociados a ellos indicaron su declive. Desde este declive Daesh ha ido provocando atentados allá donde puede. Por cercanías Bagdad o Damasco, y sobre todo en Alepo durante la reconquista siria de la ciudad, se llevan la palma y por su repetición sádica en Occidente se les observa como una causa asociada a los conflictos armados del área. Pero cuando los terroristas yihadistas activan a sus agentes en las ciudades europeas y actúan como hace 48 horas en Londres, sólo entonces, el martilleo mediático del miedo que generan hace posible que las opiniones públicas se interroguen sobre el porqué de este fenómeno. Y la alarma se convierte en desgracia conforme los gobiernos alertan y avisan que éste peligro no se disipa sino que se perpetúa sin conocer exactamente su duración en el tiempo. Quizá por el desconocimiento y la ignorancia que los líderes causantes de las desgracias de los pueblos libio, iraquí y sirio no vean por dónde surge este peligro y quizá también no se sientan capaces de investigarlo en cuanto al porqué de su existencia.

Los atentados si siguen será porque no se acaba de extirpar al Daesh, Al Nusra y otros similares arrebatándoles los territorios que dominan y al mismo tiempo lograr que sea el Estado afectado el que lo recupere y lo vuelva a civilizar. En el caso sirio eso está asegurado, pero no así en el iraquí ya que desde la aventura USA en su suelo simplemente no se ha terminado de reconstruir…como Estado. Como prueba ahí está Mosul demostrando lo que le cuesta a Bagdad retomar a la ciudad mientras Alepo en suelo sirio sí ha quedado recuperada para el gobierno de Damasco. El secreto para terminar con la anomalía territorial yihadista es someterla por la fuerza de las armas abandonando la política militar única de sólo efectuar ataques aéreos donde los errores son tan graves que hay días con más muertos civiles que terroristas eliminados ya sea en suelo sirio o iraquí. Los avances sirios contra Daesh dejan claramente expuesta que la doctrina de guerra es utilizar tropas terrestres en colaboración con la fuerza aérea y manteniendo dentro de la zona asignada comandos que aportan información tanto a los uniformados terrestres como a los aéreos sobre los movimientos de los grupos terroristas. Así sirios, rusos y libaneses han venido enfocando su lucha antiyihadista y así han logrado avances impensables en 2014. Otro dato que corrobora estos hechos es la disminución de atentados terroristas en suelo sirio, que aunque se producen, ya no son tantos ni de la intensidad de cuando Daesh exibía su poderío desde su centro de mando en la ciudad siria de Raqqa. Por el lado iraquí, con un Estado aún por reconstruir y pese a contar con apoyos militares exteriores por parte occidental, éste no logra avances relevantes y fruto de su incapacidad para lograrlos sufre la peor oleada terrorista con cada intento. No hay un sólo barrio en Bagdad que no hay sido blanco decenas de veces del horror del coche bomba. El Daesh teme ser extirpado y por ello se toma sus represalias contra las capitales europeas donde tiene agentes capaces de perpetrar atentados como el acaecido en Londres. Conforme las dos coaliciones implicadas contra él terminen eliminándolo del mapa que se apropió ensangrentándolo de barbarie y violencia sádica, antes terminará su influencia global. Mientras tanto seguirá intentado atacar a las ciudades europeas y de otras latitudes…como hizo en Londres dejándolo de nuevo con el corazón partido.