Adif admite que no comunicó a Loja el cambio de proyecto que incluía el derribo de la estación

El presidente de ADIF, Juan Bravo, y la directora general de Explotación y Construcción del Administrador de Infraestructuras Ferroviario, Isabel Pardo, han aceptado ante el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, que no hubo comunicación con el consistorio lojeño cuando, una vez finalizado el periodo de alegaciones, se cambió el proyecto inicial de 2014 incluyendo un apartado en el que se establecía la demolición de la Estación Vieja de Loja.

La aceptación de esta falta de comunicación supone, sin duda, un importante elemento a tener en cuenta por el Ayuntamiento en su pretensión de que el edificio derruido sea reconstruido con su fisonomía histórica y sea utilizado como espacio sociocultural para disfrute de todos los lojeños. Sin embargo, Adif, dependiente del Ministerio de Fomento, se ha inhibido en la petición formulada este lunes por el regidor para que se hagan responsables de su nuevo alzado.

Desde Fomento garantizan que se están cumpliendo los plazos de las obras

Y es que este lunes se mantuvo en Madrid una reunión al máximo nivel a la que asistieron el alcalde y su primer teniente de alcalde, responsable de Urbanismo, Joaquín Ordóñez, junto a los ya citados representantes de la empresa pública y los técnicos responsables del proyecto de adecuación del trazado de Loja a la Alta Velocidad.

En declaraciones a su regreso, Camacho informó que el encuentro tenía como principal objetivo exigir explicaciones a la cúpula de Adif y plantear la reconstrucción del antiguo apeadero de 1866. La reunión se llevó a cabo, según indicó el alcalde lojeño, en un tono cordial aunque "manteniendo en todo momento las justas reivindicaciones del pueblo lojeño, representado por su gobierno municipal, para restañar el daño hecho con el derribo de la estación".

Por su parte, la dirección de la sociedad pública ha asegurado que no pueden construir una estación que no va a ser utilizada como tal, puesto que ya se ha alzado un nuevo edificio junto al antiguo, y que esa posibilidad se escapa de sus competencias, correspondiendo, por tanto, directamente al Ministerio de Fomento. Ante esta respuesta "algo que ya presumíamos", comentó el alcalde, toda la carga se trasladará al Ministerio que dirige Íñigo de la Serna y en ese contexto se está a la espera de que se fije una cita en Madrid.

El alcalde de Loja dijo ser optimista ante la respuesta de Fomento para la reconstrucción de la estación y espera que todo transcurra de la mejor manera para los vecinos y la ciudad de Loja "que siempre estarán por encima de las siglas o los intereses políticos"; y manifestó su deseo de que las obras finalicen cuanto antes y no se penalice más a la provincia de Granada y a Loja en particular, con el tiempo que lleva clausurado el tráfico de trenes por esta línea.

Mientras tanto, el ejecutivo local ya ha dado instrucciones a sus departamentos técnico y jurídico para que redacten los informes correspondientes por si ha de iniciarse un proceso reivindicativo de manera oficial y/o jurídica. Joaquín Camacho ha pedido igualmente al ingeniero municipal que compruebe que no se han cometido otras actuaciones que no estuviesen previstas en el proyecto original y se hubiesen modificado posteriormente, "a fin de tener la certeza de que no hay más sorpresas por ahí", apostilló.

La visita ha servido igualmente para otros objetivos que se llevaban en cartera, tales como la reivindicación de las propuestas efectuadas por el Ayuntamiento en el periodo de alegaciones. En ese sentido han insistido en que el paso peatonal elevado debe construirse en la estación de San Francisco "para evitar la ratonera que significaría un paso subterráneo", o los correspondientes pasos de Alegrías y La Esperanza.

Así mismo el alcalde preguntó por el ritmo de las obras, contestándole que van cumpliéndose los plazos establecidos.