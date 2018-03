El ajedrez tiene su próxima cita en Deifontes Guadix acoge la primera prueba del provincial de atletismo en pista

La inclusión en el deporte calienta motores y se prepara para un calendario de citas que recorrerán la provincia. Este año el Circuito Provincial de Carreras Inclusivas, organizado por la Diputación de Granada, llega a su tercera edición y suma a su agenda dos nuevas competiciones, que tendrán lugar en las localidades de Benamaurel y Dúrcal.

La primera cita será en Churriana de la Vega, donde se disputará cuarta carrera inclusiva Integra el próximo 14 de abril -tras ser aplazada porque estaba programada para el 24 de marzo- y saldrá desde el parque de la Paz a las 10:00 horas. El plazo de inscripciones estará abierto hasta el 12 de abril y el precio de la inscripción es de ocho euros. Una carrera popular con la que recaudar fondos para la A.D. Granada Integra que es una asociación sin ánimo de lucro constituida por personas con y sin discapacidad cuyo principal objetivo es fomentar el deporte adaptado en Granada y provincia, además de facilitar a los granadinos más jóvenes con discapacidad la práctica deportiva, así como sus valores asociados.

La siguiente carrera se disputará en Dúrcal a finales de junio; el 23 de septiembre será el turno de Benamaurel. Y para cerrar la tercera edición de este circuito, se disputará la cita de Pinos Puente, en noviembre, que el año pasado contó con más de 400 personas.

El provincial cuenta con numerosas modalidades de pruebas inclusivas, desde las organizadas para deportistas con discapacidad visual o deportistas con impedimento en brazos hasta para deportistas trasplantados, con hemiplejia o con sillas de ruedas normales o eléctricas, entre otras.

Para puntuar en la clasificación final del Circuito Provincial se deberá haber puntuado como mínimo en dos de las cuatro pruebas y habrá premios tanto en cada jornada como al final de la competición.

Juan Antonio Palomino, el jefe de servicio de Deportes, aclaró durante la presentación del circuito, celebrada en la Diputación de Granada, que "se pretende visualizar una realidad de nuestra sociedad y dar la oportunidad a cualquier persona de hacer deporte en cualquier medio". Además, Palomino agradeció la colaboración con las distintas sedes y asociaciones con las que cuenta este programa.

En la presentación también estuvo presente el alcalde de Benamaurel, Francisco Torregrosa, y el concejal de Deportes de Churriana, Manuel Moreno, quienes coincidieron en la importancia de este tipo de eventos y resaltaron que se trata de una "apuesta decidida y política para que todo el mundo pueda practicar deporte independientemente de su discapacidad".

Las inscripciones se podrán hacer en el siguiente enlace: www.deporteadaptadodipgra.com

El segundo Circuito Provincial de Ajedrez, que comenzó la semana pasada en Órgiva, llegará a un total de siete localidades granadinas. La competición coorganizada por la institución provincial, la delegación granadina de Ajedrez y los ayuntamientos sedes -Órgiva, Deifontes, Guadix, Huétor Tájar, Vélez de Benaudalla, Galera y La Zubia- tiene como objetivo fomentar el ajedrez en todos los rincones de la geografía granadina.

Este torneo enfrenta a sus participantes en un único torneo por sede y entre todas las categorías. Una vez finalizado, la clasificación general se sacará según clasificaciones por categorías diferenciadas: sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y absoluta, tanto masculina como femenina.

La próxima parada de este circuito será el 7 de abril en Deifontes, municipio donde existe gran afición a este deporte.

La competición finalizará el 16 de junio en La Zubia, donde se celebrará la final provincial para la que se clasificarán todos aquellos deportistas que hayan realizado un mínimo de tres pruebas, así como los cinco primeros clasificados por categoría en cada sede.

La cuota de inscripción es de cinco euros para todo el circuito y tres por sede, pudiendo realizar dicha inscripción en la página www.granadajedrez.com y www.dipgra.es/deportes.

El XXVIII Circuito Provincial de Atletismo en pista Nuñez Blanca coorganizado por la delegación de Deportes de la Diputación provincial de Granada y los ayuntamientos sedes acogió su primera cita el pasado sábado en Guadix. Las próximas pruebas serán el 21 de abril en Loja y el 12 de mayo en Almuñécar, donde se disputará la final del circuito.