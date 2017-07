El CPD registra un alto índice de

La Memoria 2016 del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones de la Diputación de Granada señala al alcohol como la principal droga que lleva a mayor número de personas a comenzar un tratamiento de desintoxicación en el Centro Provincial de Drogodependencias (CPD). De hecho, una de cada 3 personas que inician tratamiento lo hace por problemas con la bebida, con un 32% de casos, seguido de los opiáceos (21%), y el cannabis (20%). La cocaína se encuentra en el cuarto lugar con un 16% de casos, seguida del juego patológico con un 5%, el tabaco con el 3%, y los psicofármacos con un 2%.

El alcohol lleva desde 2003 en los primeros puestos de la lista de mayor caso de tratamientos, ha excepción del periodo 2012-2014 que el cánnabis ocupó el primer lugar, según comenta Blanca Molina, responsable del CPD. La Memoria también recoge que el Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones de la Diputación de Granada ha ofrecido durante 2016 tratamiento a 4.972 personas en la provincia de Granada, de los que cerca de la mita, el 46,4%, son tratamientos nuevos; el resto son personas que iniciaron tratamiento en años anteriores y que aún no lo han finalizado, porque los tratamientos suelen ser de más de 1 año. El 82,5% de los casos son hombres, y el 17,48% mujeres.

La cocaína continúa como tercera droga de admisiones a tratamiento, teniendo su época de mayor auge en 2013, pero en general la tendencia es mantenida. En cuanto a la heroína a partir de 2003 comienza el descenso de admisiones, con ligeros repuntes en 2005 y 2008. En 2016 no es alarmante el aumento del 2,30% de admisiones por heroína/cocaína, puesto que el 71,42% de estos casos no son nuevos, si no personas que ya habían realizado tratamientos con anterioridad y vuelven al circuito terapéutico, lo que es también una buena noticia.

Reciben tratamientos con metadona 974 personas, el 77% de las personas dependientes de heroína.

Con respecto a las admisiones a tratamiento por otros opiáceos, "corresponden a personas en tratamiento con Metadona en otras comunidades que acuden derivadas a nuestros Centros, aunque también estamos tratando a personas derivadas de la Unidad del Dolor para ajustar de nuevo dosis terapéuticas de los fármacos opioides que allí utilizan", explica Blanca Molina.

Durante 2016 se han dado 36.494 citas a pacientes y familiares, el 64,57% en el CPD, se han realizado 49.810 actividades asistenciales, 7.328 controles toxicológicos, la mayoría con resultado negativo: A opiáceos en el 92,12% de casos, a cocaína en el 86,6%, a cánnabis en el 73,23% y a alcohol en el 94,91%., lo que significa que las personas que están en tratamiento por estas sustancias dejan de consumirlas. "Un dato relevante son las altas terapéuticas, que indican el número de pacientes que han finalizado su tratamiento con éxito", indica Blanca Molina y señala que "hemos dado de Alta Terapéutica a 422 personas".

La diputada de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, subrayó durante la presentación de la Memoria 2016 el "extraordinario papel" que desarrollan los profesionales de los 12 centros de la Diputación en la provincia, y destacó que el cánnabis es la droga cuya edad media de inicio en el consumo es la más baja, situada en nuestra provincia en los 16,31 años de media. También es la droga cuya media de edad de los consumidores que acceden a tratamiento es la más baja con 27,34 años. Los consumidores de alcohol se inician a los 16,83 años y el abuso aparece a los 28,53.

Exclusión social

La exclusión social es la consecuencia del estilo de vida de muchas personas dependientes de drogas, debido al deterioro que produce el consumo continuado a nivel biológico, psicológico y social. La incorporación social es el objetivo más ambicioso de los tratamientos, "que las personas encuentren un lugar en su comunidad, y organicen un estilo de vida que les sea gratificante y donde el consumo problemático de sustancias no tenga lugar", indica Olvido de la Rosa.

Para ello, se desarrollan programas de empleo y de acompañamiento y búsqueda de empleo, de organización y ocupación del ocio y las relaciones sociales, así como del apoyo en los problemas judiciales.

De los Programas de Orientación Sociolaboral y del el Programa Arquímedes, que tienen como objetivo la integración laboral y la normalización de estilos de vida se han beneficiado 714 personas el año pasado, mientras que en las actividades socioeducativas del Centro de Día de la Diputación han participado 21 personas. Las dos viviendas de apoyo han prestado atención a 58 hombres.

El Servicio de atención jurídica del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones, ha atendido este último año a 58 personas por diferentes causas judiciales.

Prevención

De igual modo, la Diputación de Granada desarrolla diferentes programas preventivos en la provincia. A través de los Programas de Concertación Local con municipios menores de 20.000 habitantes, "hemos trabajado con padres y madres de 69 municipios, dotándolos de herramientas que les ayuden a retrasar el inicio de los consumos en menores y detectar el consumo problemático en adultos", indica Blanca Molina.

Por su parte, la diputada defendió la necesidad de "seguir avanzando en materia de prevención en todos los municipios". Por ello, están en marcha iniciativas para facilitar la eliminación o reducción del abuso de sustancias y comportamientos adictivos. En actividades relacionadas con la Prevención Comunitaria han participado 47 municipios.

Desde el CPD se ejerce también la coordinación técnica de los Programas de Prevención en el Medio Educativo, asesorando y formando al profesorado desde Infantil a Bachillerato en la implantación de los programas Creciendo en Salud y Forma Joven, el pasado año, en 101 Centros Educativos.