Carchuna y Calahonda pierden la bandera azul por la Ley estatal

Quien conozca las playas de Granada sabe que Calahonda es famosa por sus aguas cristalinas, pero este año no puede optar a la bandera azul. Esto se debe a que según la regla del gasto de las entidades locales, que determina la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, no puede incrementar su presupuesto y, por tanto, no puede gastarse los 30.000 euros que debería, conforme a los requisitos de la bandera azul.

Tal y como explicó la presidenta de la ELA de Carchuna-Calahonda, Concepción Abarca, a Granada Hoy, no han perdido las banderas porque "no se puede incrementar el presupuesto. Tenemos dinero, pero no lo podemos usar. Ni si quiera lo ahorrado".

La entidad local dedica 80.000 euros al servicio de socorrismo, pero tendría que incrementar en 30.000 más esta partida para poder cumplir con las pautas de la bandera azul, que son cinco socorristas por puesto, en vez de 3 como antes se pedía, exigencia que sigue pidiendo por ejemplo la Q de Calidad.

A pesar de la situación, Concepción Abarca, no se conforma con que sus playas no vuelvan a albergar estas banderas. Así, espera que se cambie esta ley o bien que se tenga en cuenta su caso, para lo que incluso ha ido a ver al Secretario de Estado.