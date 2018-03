Cécil McLorin Salvant, en Jazz en la Costa

Las fotografías toman los Condes de Gabias. Instantáneas de artistas de primer orden como Chema Madoz, Bill Dane Ouka Leele, Manuel Bello o Ángeles Agrela, que pertenecen al fondo de la colección de fotografía de la institución provincial, se reparten por las instalaciones del edificio la plaza los Girones. Bajo el termino showroom.Una visita a la Colección de Fotografía de la Diputación de Granada,se inauguró el pasado jueves la exposición que muestra por primera vez al público granadino y visitante una colección "muy completa y variada".

La diputada provincial de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, recordó durante la presentación que "esta colección de fotografía de la Diputación de Granada se ha nutrido históricamente tanto de los artistas becados a través del programa Espacio Público como de donaciones de creadores participantes en las muestras, y gracias también a unas partidas anuales destinadas a incrementar el patrimonio, que estuvieron activas durante los años noventa y primeros dos mil". Gómez destacó que "esta exposición se presenta como una muestra abierta de los fondos que la conforman, una visita a las bodegas convenientemente ordenada".

El comisario de la muestra, Paco Gómez, confesó que "al comienzo del proyecto quedó impresionado con la vinculación tan fuerte y tan poco habitual de una Diputación Provincial con la fotografía y con el arte contemporáneo" y señaló que el objetivo principal no es otro que "airear los fondos fotográficos de la colección de la Diputación y, como hay una gran variedad de estilos fotográficos, he querido hacerlo por grupos, adaptándolos a la sala de los Condes de Gabia, como si se tratase de una escultura".

El recorrido expositivo comienza con una recopilación histórica de todos los carteles de las exposiciones de fotografía celebradas en Condes de Gabia y el Centro José Guerrero, los libros y catálogos de las mismas. Aquí se encuentran sobre un fondo rojo uno de los retratos más famosos de Richard Avedon, El hombre con abejas o Bee man; Las calles y los niños de Helen Levitt; Huellas que son signos de Javier Algarra o la pareja de Sordomudos de Louis Faurer, entre otras artistas como Lewis Hine o Martha Rosler.

La exposición continúa en tres partes, una primera con la fotografía más conceptual con obras de Ouka Lele, Alejandro Gorafe, Ángeles Agrela o Juan Uslé; una segunda dedicada a los paisajes, donde se mezclan autores granadinos como Vicente del Amo y Javier Algarrra, con extranjeros como Richard Mirasch; y una parte final donde están los autores mejor representados dentro de la colección, como es el caso de Bill Dane (Outside and inside America), Jorge Ribalta (Carlos V) o Manuel Bello (El espantapájaros).

Además, entre los 22 autores presentes en Showroom se encuentran también otros grandes fotógrafos como José Manuel Castro Prieto, Chema Madoz, Rafael Roa o Bernard Rudofsky.

3La exposición puede visitarse en el Palacio de los Condes de Gabia de Granada (Plaza de los Girones, 1), hasta el 10 de junio de 2018. La entrada es gratuita. El horario es de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.

Cécile McLorin Salvant es la gran revelación del jazz vocal más actual estará en Granada el próximo verano. Más en concreto, en Almuñécar, será la encargada de abrir la programación del Festival Internacional de Jazz en la Costa. La vocalista de jazz con más premios y honores - Mejor Cantante de Jazz para la revista Down eat y dos merecidos y prestigiosos Grammys al Mejor Albúm de Jazz Vocal en 2016 por For One to Love y en 2018 por Dreams & Daggers. Algo que nadie en los 64 años de historia de los Premios Grammy había logrado- ha anunciado su concierto para el próximo 17 de julio en su página web.

Aunque hasta el próximo mes de abril no se dará a conocer la programación completa del Festival de Almuñécar, organizado por Diputación de Granada y Ayuntamiento costero, la participación de Cécile es un adelanto.

Su cuarto disco Dreams & Daggers confirma que la joven norteamericana, con apenas 30 años, aspira firmemente a ser una de las grandes estrellas junto a algunas de sus principales influencias: Betty Carter, Sarah Vaughan o Bessie Smith.

Frente a la suavidad del jazz vocal que promocionan algunas multinacionales, Cécile McLorin Salvant es una cantante de jazz verdadera, una artista integral con un espléndido y cuidado repertorio que incluye sorprendentes composiciones propias o inigualables versiones, arropada por un sólido trío que brilla con luz propia, dirigido por el excelente pianista Aaron Dieh.