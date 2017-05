Cereales y subtropicales, a la espera de un 'milagro' ante la grave sequía

La falta de agua durante esta primavera, sumada al bajo índice de precipitaciones durante las tres últimas campañas está haciendo saltar todas las alarmas con respecto a determinados cultivos de gran trascendencia en la provincia, como los cereales, la proteaginosas (guisantes secos, altramuces dulces, habas y haboncillos) y leguminosas (judías secas, lentejas o garbanzos), así como el almendro y el olivar, que ya muestran evidentes signos de desecación, y que provocarán una escasez de pasto que disparará los costes en la alimentación del ganado. La situación precaria de los embalses granadinos (al 49,9%) va a condicionar, además, el riego de numerosos cultivos que verán mermada su dotación de agua a la mitad, como el espárrago o los frutales.

"En el límite" están los cultivos subtropicales, según un portavoz de la asociación Agua para el Campo, Jesús Ruiz, que representa el sector más crítico de los regantes de la Costa. "Las pocas gotas de agua que cayeron paliaron un poco la situación, pero en ningún caso la ha solucionado", comenta refiriéndose el riesgo de desaparición que soportan 2.000 hectáreas de chirimoya, aguacate y mango desde hace años por la sequía.

Europa demanda 380 millones de kilos de aguacate que la Costa no puede atender

"En estos momentos estamos con un alto grado de necesidad y de falta de agua, mirando al cielo y pensando en qué pasará con la climatología, si se alargará el otoño o si lloverá en septiembre, pues lo más grave puede llegar a partir de agosto", relata Ruiz.

Lo que más lamenta el también miembro de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo es que "en Europa hay una demanda de 380 millones de kilos de aguacates, y que nosotros estamos produciendo en España (fundamentalmente en Granada y Málaga) tan sólo 50, por lo que existe una gran salida hacia la UE de estos cultivos". Además, está el aliciente de que el precio de este producto está en alza y de que "tendríamos que aumentar unas 4 veces la actual producción para poder garantizar el consumo europeo, pues nosotros estamos dentro del continente y, ahora, para satisfacerlo, tienen que traerlo de miles de kilómetros".

Asimismo, Ruiz destaca que la Costa tiene "tierra, clima y mano de obra para ello", pero es imposible aumentar la producción porque faltan unas infraestructuras cruciales: las conducciones de la presa de Rules. Y es que también la zona tiene agua, pero no llega a las plantaciones, sino que se tira al mar a pocos kilómetros de sus tierras.

Los regantes del Valle del Río Verde se muestran "muy decepcionados por la no inclusión de partidas suficientes en los PGE y, por tanto, porque no se va a acometer a corto ni medio plazo las obras de las tuberías, a pesar de que había un compromiso". Una vez más, asegura, las administraciones han "desilusionado" a la Costa Tropical. "Lo hemos pasado muy mal y vamos a seguir pasándolo muy mal, pero no podemos estar toda la vida así, tirando el agua de Rules al mar y viendo cómo nuestras plantaciones (árboles que tienen muchos años) siguen en peligro", añade el regante.

Los agricultores están organizándose para celebrar reuniones en las que estén los presidentes de todos los pozos de la zona y analizar qué medidas van tomar. "No entendemos cómo un proyecto como Rules, que va a crear 10.000 puestos de trabajo -6.000 directos y 4.000 indirectos-, con la situación de paro y necesidad de trabajo que hay, y que podría aliviar el alto desempleo de la provincia, los políticos no le ponen interés", señala el agricultor.

"Es lamentable. Tenemos ese embalse con agua y muchísimos propietarios se podrían estar aprovechando de ella, pues en esta zona existe mucho minifundio, por lo que hacemos un llamamiento a las administraciones a que se tomen en serio las canalizaciones de Rules", añadió.

Desde esta asociación han solicitado una reunión con Inmaculada Oria, delegada de Medio Ambiente, para tratar el problema de la sequía que aqueja a esta zona del Valle del Río Verde.