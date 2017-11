Continúa la incertidumbre en los invernaderos que quiere derribar Costas

Los propietarios del centenar de invernaderos que la Dirección Provincial de Costas prevé desmantelar en Albuñol para recuperar los terrenos públicos donde se asientan reprocharon ayer "las contradicciones" de la Administración en este procedimiento y la "incertidumbre" que atraviesan sobre la continuidad de sus instalaciones agrícolas, cuya actividad genera seis millones de euros anuales a este pequeño núcleo poblacional.

Aunque algunos de los dueños de estos invernaderos, situados en La Rábita y El Pozuelo, habían sido notificados a través del Boletín Oficial del Estado de que tendrían que desocupar las fincas este lunes, finalmente "no ha aparecido nadie" para llevar a cabo la medida, según detalló el abogado que está asesorando a los afectados, José Carlos López.

El letrado lamentó la "situación esperpéntica" que están atravesando los agricultores que poseen estos 119 invernaderos, muchos de los cuales están asumiendo los costes de mantener sus cosechas sin saber si al final "van a llegar las máquinas y las van a arrasar". "Se contradicen ellos mismos, publican los desalojos y no lo ejecutan; no nos aclaran si las órdenes ministeriales de las que se deriva este proceso están publicadas o no. De no estarlo, todo sería nulo, pero nos contestan con evasivas", relató mientras los agricultores reclaman al Gobierno que haga un nuevo deslinde actualizado del dominio público marítimo terrestre que tenga en cuenta la realidad física existente (línea de costa) y no los datos anteriores a la riada de los años setenta.

Los terrenos afectados se recuperaron al mar tras las inundaciones de 1973, y se consideraron "sobrantes, no necesarios al dominio público". En el año 2000 la Dirección General de Costas ratificó el deslinde aprobado en 1977, con base a uno previo de 1964, para la recuperación de estos terrenos que "se habían considerado sobrantes".