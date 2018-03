La Costa insta al Gobierno a reparar ya sus playas para que estén listas en verano

La capital sufrió ayer otro día de frío con temperaturas por debajo de los cero grados y amagos de nevadas. Mientras tanto el temporal sigue trayendo cola en el resto de la provincia. La preocupación de los hosteleros de la Costa y los agricultores del Poniente es la cara amarga de las adversidades meteorológicas en los últimos días. Desde el litoral, los ayuntamientos de Motril y Almuñécar ya han valorado los daños producidos por las lluvias y los fuertes vientos de los últimos días, y han pedido al Gobierno que se ponga ya manos a la obra para que los arreglos sean efectivos en el menor tiempo posible. Por otra parte, la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía (UPA-A) ha estimado en 15 millones de euros las pérdidas producidas en los cultivos de los municipios granadinos afectados por el desbordamiento del Genil: Valderrubio, Láchar, Fuente Vaqueros, Huétor Tájar, Villanueva Mesía, Deifontes, Pinos Puente, Atarfe, Loja y Chauchina.

Motril ya ha reclamado a la Dirección General de Costas que construya con urgencia los espigones planteados para las playas destrozadas por el viento y las lluvias, y se dé así una solución definitiva a estas riberas. La concejal de Turismo y Playas, Alicia Crespo, indicó que se ha pedido al Gobierno que acabe "de una vez por todas" con la situación que viven las playas motrileñas cada vez que hay un temporal. Además, recordó que el Ejecutivo invirtió el año pasado 400.000 euros en las playas que, tras los recientes temporales, ya no están. La concejal consideró que la licitación para la construcción de las defensas del litoral de Motril es algo que no puede demorarse más, sobre todo después de haberse presentado en la Subdelegación del Gobierno los proyectos para construcción. Crespo remarcó que se quieren soluciones definitivas al problema y no haya que estar "todos los meses pendientes de los temporales y la posterior regeneración de las playas, con el consiguiente despilfarro de dinero público".

Por su parte, el Ayuntamiento de Almuñécar ha valorado en más de 700.000 euros los daños ocasionados por el temporal en la escollera del paseo Reina Sofía y el parque acuático de la localidad, por lo que ha confiado en una "rápida actuación de Costas". Los daños provocados este pasado fin de semana sobre la citada escollera, que han afectado a unos 250 metros en distintos socavones que protegen el paseo, se suman a lo que aún estaba pendiente por el temporal de levante y que dañó el lado este del parque acuático.

El concejal de Medio Ambiente, Luis Aragón, apoyado en el informe técnico, mostró su temor a que se produzca algún temporal en las próximas semanas como los sufridos, ante los daños que podría acarrear, y espera "una respuesta rápida de Costas" para que las obras puedan estar concluidas antes del verano. En cuanto a los daños por la arena retirada por el temporal, se referió a la situación de playas como Cotobro o Velilla en la zona próxima al espigón, donde "habrá que corregir de cara al verano".

Respecto a la limpieza y acondicionamiento que desde el pasado domingo viene acometiendo la empresa adjudicataria en las playas sexitanas con ayuda del consistorio, Aragón manifestó su optimismo y cree que estarán operativas para Semana Santa. Hasta la fecha han sido más de 70 grandes camiones los que se han retirado de residuos y cañaveras sobre las principales playas. Ahora los trabajos se centran en las tareas manuales de rastrillar y retirar los restos menores o restantes con la intervención de una treintena de personas.

Al otro lado de la provincia, en el Poniente se siguen evaluando los daños por las inundaciones en fincas. El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, afirmó ayer que una de "las peores partes" del temporal se han registrado en la zona de confluencia de los ríos Genil y Cubillas, en Fuente Vaqueros y en Huétor Tajar. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Granada ha cifrado en unos 15 millones de euros las pérdidas que han podido ocasionar los efectos del último temporal en las explotaciones de municipios del Poniente y el Área Metropolitana, habiéndose visto afectados principalmente los cultivos de espárrago tan importantes en la economía de la provincia.

Por último, en Granada, los daños en carreteras según la Consejería de Fomento y Vivienda ascienden a 2,8 millones de euros, fundamentalmente en dos vías, como son la A-4030, en Güejar Sierra, donde se ha colapsado un pontón situado en el kilómetro 3,2, además de varios deslizamientos que afectan a la calzada y vías de servicio de la A-348 entre los kilómetros 39,7 y 57,6, lo que se prevé que tenga un coste de 2,7 millones de euros.