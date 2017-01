La Costa reclamará en la Subdelegación soluciones a las playas y a las tuberías de Rules

La Cámara de Comercio de Motril se convirtió ayer en el lugar de reunión de la Plataforma por las Infraestructuras, en la que participaron representantes de organizaciones empresariales, así como de los grupos políticos del PSOE, PP, PA y Ciudadanos. El objetivo era poner encima de la mesa los temas prioritarios para el desarrollo de la comarca y que se quieren tratar en una reunión urgente con el nuevo subdelegado del Gobierno.

El presidente del ente cameral, Ángel Gijón, señaló que ha "recuperado las reuniones periódicas de la Plataforma por las Infraestructuras después de la manifestación histórica en la que se pidieron las autovías y las canalizaciones de Rules". Gijón explicó que es necesario que "Rules no tenga ni un día más de retraso", pues es "imprescindible y nos jugamos muchísimo", manifestó. De ahí que exijan que en la reunión que van a pedir a Francisco Fuentes que se les informe de la cantidad económica que el Estado planea incluir en los Presupuestos Generales del Estado.

Quieren saber la cantidad que el Estado planea incluir en los presupuestos generales

Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Regantes, Antonio Alonso, informó de que los plazos dados por el Gobierno "se están cumpliendo". De ello depende la creación de unos 10.000 puestos de trabajo, que es lo que se cree que se podrían crear tras poner en valor la Presa de Rules.

El otro asunto crucial "para la economía de la Costa Tropical" es el estado de las playas. Así, el presidente de la Cámara de Comercio de Motril añadió que "en esta comarca ha bajado menos el paro que otros lugares, puesto que aquí tenemos una dependencia muy grande de los sectores agrícola y turístico".

"No podemos estar con las máquinas transportando arena en pleno mes de julio, no queremos que se siga parcheando y a última hora, aquí no vienen inversores cuando en julio se sigue moviendo arena, queremos soluciones definitivas y que se hagan ya", sentenció Ángel Gijón.

Así pues, la Plataforma por las Infraestructuras planea entrevistarse con los directores de las distintas áreas y "hacer las presiones que haga falta" para conseguir una solución definitiva para las playas, en vez de la regeneración que cada año supone un gasto que al final se lo termina llevando el mar.

La diputada socialista Elvira Ramón comentó que el PSOE tiene preparadas varias iniciativas para que se impulsen las canalizaciones de Rules y advirtió de que "vamos a estar ojo a vizor" para que en los presupuestos se contemplen partidas para las tuberías y que los plazos sigan "el ritmo adecuado" hasta finalizar todas las obras.