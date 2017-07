Critican la dejadez de la Administración ante la muerte de miles de árboles

En la Sierra de Baza han muerto ya cientos de miles de pinos, en una situación comparable a la de un gran incendio forestal, que sin embargo parece no importar a nadie.

Según informa la revista digital Sierra de Baza, "en los últimos días de junio saltó la alarma ante un grave incendio forestal sufrido en el entorno de Doñana, que rápidamente llenó los telediarios y mereció la atención de todos. Impactaron las imágenes del fuego destruyendo a su paso los árboles, y era un sentir generalizado de pena ver después, en los días siguientes a la extinción del fuego, los troncos negros y calcinados de los árboles que habían sido víctimas de las llamas.

Pero aún cuando estas imágenes de los miles de pinos quemados no difieren mucho de los cientos de miles de los pinos secos que llenan el paisaje de algunos de los parajes de la Sierra de Baza, a lo largo de kilómetros, lo que está pasando en la Sierra de Baza no parece importarle a nadie, o a casi nadie. Y, los pinos de la Sierra de Baza, están muriendo a miles, ante la mayor soledad e indiferencia, con unas consecuencias desbastadoras, como si fuera un gran incendio, pero con la importante diferencia de que mientras que en el gran incendio de Doñana se movilizó un amplio despliegue de medios para controlar el avance del fuego, en la Sierra de Baza, no se moviliza nadie y las plagas forestales siguen avanzando destruyendo a su paso cientos de miles de pinos más, ante la mayor indiferencia".