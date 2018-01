Cs critica el mal estado de los alrededores de la estación de autobuses

Ciudadanos Motril ha denunciado el mal estado de los alrededores de la estación de autobuses y ha instado al gobierno local a que se realicen mejoras en la zona. En concreto, la agrupación lamentó el hecho de que, tras más de 20 años de espera, la estación se haya puesto finalmente en servicio en 2017 con una gran cantidad de deficiencias, como son la falta de acerado para acceder a pie desde el núcleo urbano o la carencia de aparcamientos y zonas habilitadas para la carga y descarga.

Así, la portavoz de Cs Motril, Lola Sánchez, declaró que "no podemos tener una infraestructura para la recepción de pasajeros que no esté completamente terminada y que no ofrezca unos servicios a la altura que se merece una ciudad como Motril, siendo la cabecera comarcal de servicios para la Costa y Alpujarra y un municipio con un gran potencial para el desarrollo turístico".

Por su parte, la coordinadora de la agrupación, Raquel García, afirmó que "Motril tiene pendiente el desarrollo de grandes proyectos turísticos que requieren del compromiso de todas las administraciones". Asimismo, Sánchez quiso resaltar que "Ciudadanos no se conforma con lo que hay y no va parar de trabajar hasta lograr que Motril sea la ciudad que los motrileños merecen".