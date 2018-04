Cuestión de confianza a la alcaldesa de Guadix por los presupuestos

Las cuentas de la ciudad de Guadix llevarán hoy a su alcaldesa, Inmaculada Olea (PSOE), a someterse a una cuestión de confianza para, si recibe el apoyo del pleno, poder aprobar los presupuestos municipales para 2018, tras dos intentos en los que no consiguió la mayoría suficiente para ello. En caso de que no consiguiera el apoyo de la mayoría del pleno, se abrirá el plazo de un mes para que la oposición presente un candidato y un proyecto de presupuestos alternativos, que, de no prosperar, conllevarían la aprobación de las cuentas planteadas por el equipo de gobierno socialista.

Este caso no tiene precedentes. Es la primera vez que se convoca un pleno extraordinario para abordar una cuestión de confianza en Guadix, en cuyo Ayuntamiento PSOE y PP tienen siete concejales cada uno, IU tiene un edil, la lista Gana Guadix otro, y hay un concejal no adscrito, Manuel Poyatos, que se presentó en su día por Ciudadanos.

"Pido que se anteponga a Guadix por encima de todo, de PSOE y de cualquier sigla"Inmaculada OleaAlcaldesa de Guadix

Se da la circunstancia de que una de las ediles socialistas, Rosi Requena, votó en contra de los presupuestos en el primer pleno convocado para ello el pasado mes de abril lo que desencadenó la actual situación política. Por su parte, en declaraciones a los medios, la alcaldesa se mostró convencida de que las cuentas finalmente se aprobarán y pedía "que se anteponga a Guadix por encima de todo", incidiendo en que, para ella y su grupo, la ciudad "está por encima del PSOE y de cualquier sigla". Olea, que mantiene contactos con los grupos de la oposición para desbloquear la situación, cerró el último pleno anunciando la sesión extraordinaria de hoy.

Fue el pasado viernes cuando el pleno votó de nuevo el documento de presupuestos, con el mismo resultado que en la sesión del 6 de abril: votos en contra de PP, el concejal no adscrito y la edil Rosi Requena; la abstención de IU; y los votos a favor de PSOE y Gana Guadix.