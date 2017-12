Decidí emprender porque me gustaba la formación y la tecnología"La motivación para emprender era ayudar a mejorar a otras empresas"De todos los sitios que vi, era el mejor en la relación calidad precio"

Mindlab Formación es una empresa que se dedica a enseñar ingeniería a niños. Antonio Martínez, promotor de Mindlab, considera que aunque existen empresas similares "en nuestro caso añadimos aspectos de todas las disciplinas de la Ingeniería combinadas con la Psicología y la Pedagogía, trabajando por proyectos en los que se combina todo. Somos una primera Escuela de Ingeniería para acercar a los niños y niñas a esta disciplina".

Sobre sus motivaciones a la hora de iniciar su empresa Antonio indica que "decidí emprender porque me gustaba la formación y la tecnología, quería desarrollar mi propio proyecto con él que acercar a los niños y jóvenes a la ingeniería, haciéndoles ver fáciles las cosas que parecen complicadas"

Sobre el hecho de que el Vivero de Empresas de la Diputación de Granada sea actualmente la sede de su empresa destaca que "tenemos unas instalaciones muy buenas, aparcamiento, buena comunicación con la autovía y además estamos rodeados de jóvenes emprendedores como nosotros".

Cymtech ofrece servicios tecnológicos en la nube a empresas, con el objetivo de digitalizar y optimizar la forma en la que éstas funcionan, permitiéndoles ahorros en tiempo y costes. La principal diferenciación que ofrece respecto a otras empresas de su ámbito es que huyen de soluciones estandarizadas y se enfocan en cada caso en particular, ofreciendo propuestas personalizadas y esto intentan hacerlo de forma dinámica y ágil. Así intentan que sus clientes obtengan y disfruten los resultados de sus servicios prácticamente desde el primer minuto de uso de sus servicios.

Según reconoce Abel Carmona, "la motivación para poner en marcha mi propia empresa ha sido la oportunidad que veía de ofrecer servicios de calidad con los que ayudar a las empresas a poder avanzar y mejorar. Asegura que "veía que los clientes normalmente no son capaces de concretar sus demandas porque piensan que son inalcanzables. Además en lo personal me he planteado la posibilidad de cumplir un sueño que tenía desde siempre: poder crear y ver crecer un negocio que me diera la oportunidad de ser reconocido a nivel personal y profesional".

Situó su negocio en el CIE de la Diputación "porque me parece la mejor opción para las empresas que estamos comenzando, en un período de nacimiento e inserción en el mercado. Estar en el vivero nos hace viable la difusión de nuestra empresa, nos aporta herramientas y nos ayuda, también económicamente a operar nuestro negocio sin unos gastos mensuales que nos ahoguen, lo que nos permite ser más competitivos y liberarnos de preocupaciones".

Candois Ingenieros Consultores dedica sus esfuerzos a la redacción de proyectos de Ingeniería Civil con todo lo que conlleva. Intentan diferenciarse apoyando a los clientes en todo el proceso de concepción de un proyecto, aportando cercanía y escuchando sus necesidades. Mario Uriarte, promotor de Candois lo resume "nuestro principal valor añadido es que personalizamos nuestros servicios".

La motivación más importante a la hora de iniciar su proyecto empresarial para Mario Uriarte fue "Intentar poder trabajar cerca de mi familia porque en el sector es muy común tener que salir a hacer obras de un sitio a otro sin tener un sitio de referencia".

Y en lo que se refiere a los argumentos que apoyaron la ubicación de Candois en el Vivero de Empresas de la diputación "de todos los sitios que vi era el mejor lugar para establecer una oficina teniendo en cuenta la relación calidad precio".