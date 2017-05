Denuncian los "graves ruidos y vibraciones" por las obras del AVE en el túnel

El PSOE de Loja ha denunciado los "graves ruidos y vibraciones nocturnas" que soportan los vecinos de San Francisco por las obras del AVE que se realizan en el túnel. Tras la petición llegada al Ayuntamiento por los vecinos del barrio, que pusieron de manifiesto la "imposibilidad de dormir por el ruido nocturno", el grupo municipal socialista se desplazó hasta el entorno de la obra para comprobarlo y escuchar sus quejas.

Según el portavoz de los socialistas lojeños, Juan Francisco Mancilla, los concejales del PSOE pudieron comprobar in situ en las viviendas los "continuos ruidos así como vibraciones de gran calibre que se producen en su interior, lo que hace que estas personas no puedan desarrollar su vida en su casa con normalidad".

El líder socialista explicó que "son ya numerosas las veces que hemos reclamado actuaciones y no se ha hecho nada, y no es de recibo que esta gente la cual se levanta a altas horas de la madrugada para trabajar no puedan ni dormir por culpa de una chapuza de este calibre". Ante esto, Mancilla defendió que "se tomen las medidas oportunas y urgentes por el Ayuntamiento y el propio Ministerio porque los vecinos merecen respeto y consideración y a día de hoy se les está ninguneando".