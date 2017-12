Diputación pide que se elimine el requisito de las peonadas para acceder al subsidio agrario

El pleno de la Diputación de Granada aprobó ayer una moción para instar al Gobierno de España a eliminar el requisito de peonadas en la campaña de recogida de la aceituna 2017-2018 para el acceso al subsidio agrario o renta agraria, teniendo en cuenta la particular situación que ha vivido el sector por la sequía.

El pleno rechaza los presupuestos de la Junta

El pleno de la Diputación de Granada dio ayer luz verde a la moción que presentó el PP para "rechazar los decepcionantes presupuestos de la Junta de Andalucía para la provincia". Según el diputado provincial del PP Pablo García, que defendió la moción, las cuentas andaluzas relativas al año 2018 son "claramente insuficientes ya que no recogen las inversiones necesarias para la mejora de Granada, además de ser opacas, puesto que no están provincializadas". En su exposición, García afirmó que "el PSOE y la Junta de Andalucía castigan nuevamente a Granada olvidando en los presupuestos proyectos, que se han convertido ya en incumplimientos, y no incluyendo nuevas inversiones".