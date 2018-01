La Diputación mantendrá las ayudas de urgencia social dos años más

Cuando la necesidad aprieta, toda ayuda es bienvenida. Los ayuntamientos, quizás, sean la primera puerta a la que llama el ciudadano que se ve en una situación de vulnerabilidad, pobreza o necesidad urgente. De hecho, la inmensa mayoría de los alcaldes hacen frente, a diario, a peticiones de primera necesidad de muchos de sus vecinos, que por motivos diversos se encuentran en paro, con familias a las que sacar adelante y enormes dificultades económicas. Estas consultas se incrementaron con la llegada de la crisis y no han dejado de repetirse hasta el momento. Dentro de este contexto, hace dos años, la Diputación de Granada puso en marcha, dentro del Plan de Concertación Local para 2016 y 2017, dos programas destinados a cubrir situaciones de urgente necesidad social, "para reparar las consecuencias que ha dejado la crisis en muchas familias", comenta Olvido de la Rosa, diputada de Bienestar Social. Para ello, se hizo "una apuesta decida con un presupuesto de dos millones de euros; uno para cada programa -el de apoyo extraordinario a municipios para cubrir situaciones de urgente necesidad social, y el de apoyo a la contratación de técnicos de inclusión social-".

El programa tiene como objetivo ofrecer ayudas individualizadas, no periódicas, destinadas a prestar apoyo técnico y económico a aquellas personas o unidades convivenciales que, por circunstancias excepcionales, vivan una situación coyuntural de necesidad y cuyos recursos resultan insuficientes para superar la crisis en la que se encuentran, siendo un apoyo económico importante para complementar las intervenciones con otros programas de servicios sociales. Así la tipología de estas ayudas son mediante contratos de inserción o un ingreso económico destinado a alguna necesidad de primer orden.

Según indica la diputada de Bienestar Social "prácticamente todos los ayuntamientos de la provincia se han acogido a estos programas en el periodo 2016-2017", de los que se han beneficiado un total de 2.400 familias -1.172 en 2016, y 1.228 en 2017- y un total de 9.000 personas. Las ayudas, gestionadas por cada entidad local adherida al programa del área de Bienestar Social de la Diputación, y los Servicios Sociales Comunitarios pertenecientes a la institución provincial se han traducido en un total de 1.600 contratos de inserción -769 en 2016, y 831 en 2017-; y en 1.000 ayudas económicas -459 en 2016 y 541 en 2017-.

Testimonios

"Para mí ha supuesto mucho esta ayuda de rescate", comenta Rosario, una madre soltera con dos hijos, que recibió una ayuda económica de este programa en 2016 destinada a transporte. Según comenta esta vecina del cinturón metropolitano acudió al ayuntamiento de su localidad para intentar dar solución a un problema puntual que no le permitía poder costear los desplazamientos a la capital de su hija para que ésta cursará su primer año de carrera. En el consistorio le proporcionaron una ayuda económica del programa de Urgencia Social de Diputación, algo que según Rosario "es una de las mejores cosas que pueden dar", ya que según declara "gracias a esa ayuda mi hija pudo estudiar, ya que de no ser así, no habría sido posible y habría sido una pena, que alguien que le gusta estudiar y tiene ganas, no pueda".

Algo similar le sucedió a otra vecina del Área Metropolitana que en este caso gracias a una contratación laboral de 15 días pudo finalizar sus prácticas formativas. Raquel también es madre y separada y comenta que "fue de gran ayuda".

Una vez finalizado este bienio, la Diputación de Granada según indica Olvido de la Rosa volverá a abrir estos programas de apoyo económico a municipios para cubrir situaciones de urgente necesidad social dentro del Plan de Concertación 2018-2019.