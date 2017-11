Entrena pide que se escriba "la verdadera historia" de las víctimas de la Guerra Civil

El secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, abogó ayer por "no escatimar recursos" para "recuperar y dignificar" la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, asesinadas "por pensar de manera diferente o defender los valores de la República y el socialismo". "Tenemos la obligación de conocer la verdadera historia de este país y el relato de lo que pasó, que aún no se ha escrito a pesar de los años", afirmó. "No queremos que el recuerdo de las víctimas caiga en el olvido", señaló tras reconocer el sentimiento de "tristeza" que le embarga al recordar esta época "injusta e intransigente" de la historia en la que miles de personas tuvieron que huir o murieron sin ninguna razón.

En su intervención en el tradicional acto que el PSOE de Granada celebró en el Barranco del Carrizal de Órgiva, aludió a aquellos compañeros y al que fuera presidente de la Diputación de Granada, Virgilio Castilla, "que dieron su vida por un futuro mejor y por los demás", ha asegurado al tiempo que ha indicado que la memoria histórica "forma parte de la identidad del Partido Socialista". "Han sido nuestras siglas las que se han situado en primera línea para trabajar abiertamente, sin odio y sin complejos, en defensa de los principios de la justicia universal. Un trabajo del que me siento satisfecho", expuso.

"Somos muchos los compañeros, y las instituciones gobernadas por los socialistas comprometidas con el reconocimiento social de las víctimas y la recuperación de la verdad", insistió para destacar que el PSOE, desde todos los ámbitos, está comprometido con la Memoria Histórica.