Fijan para diciembre el juicio contra el exalcalde de Castril

La Audiencia de Granada ha fijado para los días 11 y 12 de diciembre el juicio contra el exalcalde de Castril José Juan López Ródenas (PSOE), una arquitecta municipal y el secretario en el momento de los hechos por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la adquisición de un inmueble que hizo el Ayuntamiento supuestamente "eludiendo" la legalidad y pagando más de su valor. El juicio se celebrará a las 9:30 horas, según consta en una diligencia fechada el 6 de abril y contra la que cabe recurso de reposición.

La Fiscalía no acusa a ninguna de estas personas y ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa por entender que no existen elementos de prueba suficientes contra ninguno de los tres. La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Castril, ahora gobernado por Nuevo Castril, ha solicitado 6 años y un día de prisión para el exalcalde por un delito de prevaricación y otro malversación de caudales públicos, así como inhabilitación especial para cargo o empleo público durante 10 años.

Pide las mismas penas para los otros dos procesados, aunque a la arquitecta municipal suma un supuesto delito de falsedad en dictamen pericial. En concepto de responsabilidad civil, reclama que los tres acusados indemnicen al consistorio, conjunta y solidariamente, con 14.294,60 euros.