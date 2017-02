La ITS: una mala experiencia

El consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, reconoció hace poco en Motril que en la ITS "no se habían hecho las cosas bien". "Hemos aprendido y en el futuro lo haremos de otra manera", añadió. La realidad es que lo que parecía el gran salto turístico de la Costa Tropical se quedó en agua de borrajas y en la actualidad la asociación que actúa como promotora se encuentra en una situación de bloqueo.

En este 'experimento' que tenía carácter público-privado, las normas en principio no estuvieron demasiado claras y, en ocasiones, parecía que se iban improvisando sobre la marcha. A la falta de rodaje de la Estrategia de Turismo Sostenible, se unió la enorme expectativa que se generó entre los emprendedores y que se alimentó por la gran presentación que tuvo lugar en el Teatro Calderón donde el entonces consejero, Luciano Alonso, dijo que se iba a venir a la comarca una inversión de 30 millones de euros, histórica para la zona.

Poco después se tuvo más claro que la Junta pondría 18 millones y que el capital restante lo aportarían los emprendedores públicos y privados. Durante estos días se ha vuelto a hablar del dinero que se prometió a la Costa. En concreto, el PP de Motril presentó el lunes una moción -que fue apoyada por todos los grupos políticos- por la que se pide a la Junta que salde su "deuda" con la comarca y que ponga encima de la mesa los 15 millones que nunca vinieron, pues los proyectos (después de haber sido elaborados, documentados, entregados e incluso en algunos casos seleccionados) de dos convocatorias se habían devuelto. En total, no llegó a 3 millones lo que desembolsó el Ejecutivo autonómico.

Pero es que no se ha cerrado ni una adenda completa, pues los de 2010 (la primera), que han recibido el visto bueno de los auditores, tampoco han recibido el 25% que les queda. Los motivos los explica el presidente de la asociación que gestiona la ITS, Rafael Lamelas: "La principal culpa de que no cobren es de que no se materializaran tres proyectos, sobre todo, el de Sol de Junes", un hotel que se ubicaría en el centro de Motril, en las inmediaciones del Teatro Calderón, y que nunca llegó a buen puerto. "Nos han estado dando largas durante años e incluso ahora no podemos ni siquiera localizarles", comenta. Lamelas añade que el dinero correspondiente a este proyecto, que fue ingresado en la cuenta de la asociación de la ITS, fue devuelto hace un tiempo pero ahora la Junta pide los intereses que generó esa cantidad, pero la entidad no puede hacer frente a los 63.000 euros que le reclama. En definitiva, no se pueden cerrar las cuentas.

Las empresas públicas y privadas no han recibido las cantidades pendientes no sólo por el Sol de Junes, sino que un cortijo rural de Molvízar tampoco se ha certificado adecuadamente y también se piden parte de los intereses del proyecto del Centro de Atención al Crucerista que se iba a construir en el Puerto y que finalmente no se hizo con la llegada de Armas y las nuevas líneas hacia el continente africano.

Para Rafael Lamelas se ha tratado de un "mal intento", sobre todo en lo referente a la manera de trabajar de la Estrategia de Turismo Sostenible, y aboga por que los promotores sean directamente los ayuntamientos o los empresarios, no la asociación que gestiona la ITS. Por otra parte, ve con "buenos ojos" que vengan para la Costa esos 15 millones 'pendientes', "aunque fuera en forma de otro plan, se llame como se llame".