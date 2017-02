Indignación por la falta de ampliación de la superficie agrícola

Los agricultores de la Costa están preocupados ante la posibilidad de que la Junta de Andalucía no deje ampliar la superficie cultivable de la comarca (unas 3.000 hectáreas) hasta que no estén en funcionamiento las conducciones de Rules. "No vamos a permitir que pase el agua por nuestra puerta, vamos a estar muy atentos pues no es de recibo que nosotros no podamos ampliar y meter nuestras fincas en regadío", señaló el secretario provincial de Coag Granada, Miguel Monferrer.

Además, se queja de su posición de desigualdad en relación a otras zonas competidoras. "Estamos muy discriminados, sin embargo otras provincias como Málaga o Almería van por delante y nuestros representantes políticos no terminan de esforzarse durante estos año para que la Costa de Granada desarrolle todo lo que tiene", explica con indignación.

"En Almería, por ejemplo, donde tienen un gran problema de agua, se están ampliando 2.000 o 3.000 hectáreas cada año". Asimismo, el portavoz del sindicato agrario espera que no se trate de "una estrategia que beneficie a otras provincias".

La organización agraria Coag ha reivindicado en numerosas ocasiones la necesidad de ampliar la superficie agrícola en los municipios del litoral, y en especial, en el término municipal de Motril, donde incluso se planteó que la zona de cultivos se elevara hasta la cota 500. Cuando se inició el nuevo proyecto de ordenación del territorio (POT), en el año 2006, la organización agrícola denunció que la actividad agraria estaba "cada vez más limitada en su crecimiento debido, en muchos casos, al avance incontrolado de la construcción y la especulación urbanística" y se pedían "soluciones al estancamiento de la agricultura, que es el primer sector económico de la Costa granadina".

El sector ha denunciado en varias ocasiones que existe una franja muy importante que va desde la cota 200 a la 400 no sólo en Motril, sino también en otros municipios como Molvízar, Salobreña o Albuñol que podría crecer, pero el marco normativo es demasiado restrictivo para ello.

Desde el Ayuntamiento de Motril se lleva tramitando durante años la ampliación de superficie cultivable. La Junta de Andalucía llegó a dar el visto bueno de hasta 1.700 hectáreas más y el nuevo ejecutivo confía en breve en sacar adelante esta vieja aspiración que podría cambiar la fisonomía y, lo más importante, la economía del municipio. La previsión es que se puedan construir invernaderos en las laderas donde no haya que realizar desmontes y hasta la cota 200.