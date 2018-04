Irrumpe en el Pleno de Maracena al grito de "¡concejales, me quieren detener!"

"¡concejales, que me quieren detener y no he hecho nada!". Bajo este grito irrumpió ayer un hombre en el Pleno municipal de Maracena, que tuvo que ser desalojado por cuatro agentes de la Policía Local, ante la mirada de todos los concejales del Consistorio maracenero, que no daban crédito a lo que estaba ocurriendo.

A las diez de la mañana de ayer, el Ayuntamiento de Maracena inició el pleno ordinario del mes de abril. Al poco de comenzar, un hombre con una cámara de fotos entró y comenzó a fotografíar varios momentos del pleno, e incluso a hablar con algunos de los asistentes que había en el mismo, tras lo que abandonó la sala.

Hasta entonces, no había nada fuera de lo normal. Sin embargo, poco después -sobre las 12:00 horas-, los asistentes comenzaron a escuchar varios gritos que provenían de fuera de la sala. De pronto, el mismo hombre que un rato antes había estado fotografiando la sesión, irrumpió a voces en la sala, gritando que lo querían "detener". Tras él, entraron en la sala cuatro agentes de la Policía Local que consiguieron llevárselo para que los concejales pudieran continuar con la sesión.

Según pudo saber este periódico, en la segunda planta del ayuntamiento se estaba realizando la segunda parte de un examen para optar a una plaza pública. Al parecer, este joven había suspendido la primera parte, por lo que había quedado fuera de la segunda convocatoria. Si bien, se acercó a la sala y entró en ella pese a estar prohibido.

En ese momento, le llamaron la atención y le pidieron que abandonase la sala. Al parecer, la negativa del hombre a hacerlo provocó el requerimiento de la Policía Local, que finalmente desembocó en este episodio que dejó atónitos a todos los que forma la entidad local maracenera.