Juanma Moreno anuncia en Loja una amplia batería de medidas para crear empleo

El presidente del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno anunció ayer, en una visita a Loja, que impulsará una batería de iniciativas para la creación de empleo con el que evitar el sufrimiento de muchas familias andaluzas.

Moreno señaló que "Andalucía no puede permitirse el lujo de tener una sede vacante en San Telmo mientras hay 1.200.000 parados" y añadió que "Andalucía necesita un gobierno que trabaje por los andaluces".

La Junta ha devuelto más de 700 millones de euros por incapacidad en políticas de empleo

Durante su visita, el líder de los populares andaluces recordó que "nuestra comunidad tiene la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa y que además la inversión extranjera ha pasado de un 2,6% a un 1,6 % en Andalucía, lo que denota que nos somos atractivos para la inversión".

Por ello, Moreno pidió al gobierno de Susana Díaz que "se deje de excusas y ponga los planes de formación por el empleo, escuelas taller, y cursos de formación para desempleados". Al mismo tiempo lamentó que "el gobierno andaluz sea el único que haya devuelto más de 700 millones por incapacidad en las políticas activas de empleo".

Moreno añadió que "tenemos que conseguir que Andalucía sea más atractiva para los inversores y para ello es necesario que se produzca una bajada de impuestos, una bonificación al 99% de los impuestos, así como una bajada de más de 2 puntos del tramo de IRPF".

Por otro lado, recordó que "la burocracia asfixia la inversión en Andalucía" y reclamó que "la ventanilla única pase de ser una promesa eterna y pasemos a los hechos y dejemos de marear a los ciudadanos".

Además, pidió a la presidenta de la Junta que "no use a Andalucía como plataforma para sus ambiciones personales que no la ponga en un segundo plato, porque los líos de su partido son los líos de su partido, pero por encima de todo está el compromiso con los andaluces. Llevamos dos años de dejación de funciones por lo que espero que recapaciten y prioricen la gestión frente a las ambiciones personales".

Por su parte, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, recalcó que "es muy importante" que Moreno esté recorriendo "paso a paso los pueblos y ciudades de Andalucía, como es el caso de Loja, una ciudad del interior que debe ser respaldada por la Junta".