Lanjarón cobrará 5 euros para controlar el aforo en la popular Carrera del Agua

La tradicional Carrera de Agua de Lanjarón, que cada noche de San Juan se celebra con gran éxito de participación en el municipio cañonero, presentará este año una novedad, la primera en la historia en la que se limitará el aforo de la misma y se acotará el recorrido mediante puntos de control. El Ayuntamiento de Lanjarón y la Comisión de Fiestas pondrán a la venta 10.000 entradas para no residentes en el municipio y reservará 4.000 para todos los cañoneros que quieran participar. Para éstos seguirá siendo gratuita, mientras que aquellos que lleguen a Lanjarón para disfrutarla deberán abonar 5 euros.

¿Y cómo se hará? Pues como se hace en Buñol con la tradicional fiesta de la Tomatina: acotando el recorrido mediante una veintena de puntos de control y medio centenar de vigilantes de seguridad. Habrá distribuidos un total de 20 puntos de control de acceso y todos aquellos que deseen participar deberán canjear sus entradas, adquiridas a través de la web municipal y en distintos puntos de venta físicos, por unas pulseras. Los habitantes de Lanjarón podrán obtener la pulsera acudiendo al consistorio en los días y semanas previos y mostrando el DNI.

El objetivo del Ayuntamiento de Lanjarón "no es hacer caja a costa de la fiesta", pues los beneficios que pudieran obtenerse "se destinarán en gran parte al pago de los servicios de seguridad contratados para el evento". Lo que persiguen es "rescatar el espíritu con el que nació esta fiesta, demasiado masificada en los últimos años, lo que hace que alguna gente no se comporte como es debido y cause molestias a los vecinos y al resto de participantes", afirma la edil de Fiestas, Toñi Romero, quien resalta que "no hacemos más que responder a una demanda de muchísimos cañoneros, que nos decían que ya ni salían al agua, porque parecía más un macrobotellón que lo que ha sido siempre nuestra carrera por San Juan".

La concejal ha estado en contacto con su homóloga en Valencia, donde desde hace algunos años, y por las mismas causas que ahora concurren en Lanjarón, se decidió acotar el aforo y cobrar entrada para la famosa Tomatina, con muy buen resultado.