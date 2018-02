Llega al instituto

La Historia de España que se estudia en el instituto, en la mayoría de los casos, pasa de puntillas por los episodios históricos más recientes. Hagan la prueba. Muchos de los adolescentes que este año se enfrentarán a la Selectividad probablemente no sean capaces de hacer una exposición mínima de acontecimientos que sus abuelos o bisabuelos vivieron en primera persona, como es por ejemplo, la Segunda República (1931-1939), La Guerra Civil española (1936-1939), la Dictadura Franquista (1939-1975), la llegada de la Democracia, el Gobierno de Adolfo Suárez o las preautonomías de Cataluña y el País Vasco, -contenidos que tienen un peso entre el 15-20% en el examen de esta materia-. De hecho, es más probable que conozcan casi a la perfección bloques con mayor peso en la puntuación del examen de acceso a la Universidad como son la crisis del Antiguo Régimen, la construcción del Estado Liberal (1833-1874)o la Restauración Borbónica.

Pero, ¿qué sabemos sobre La Desbandá? Quizá algo nos suene porque estos días las asociaciones memorialistas - Verdad, Justicia y Reparación, 14 de abril, la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica y el Club senderista La Desbandá-, las instituciones -ayuntamientos, Diputación y Junta de Andalucía- han elaborado un programa de actos en memoria de aquel episodio de masacre franquista contra la población civil y desarmada, que comenzó en Málaga -el 7 de febrero de 1937- , cuando cerca de 150.000 civiles huyeron en desbandada hacia Almería recorriendo la carretera de la costa. Familias enteras de hombres, mujeres, niños y ancianos tuvieron que dejar sus casas para escapar de las tropas franquistas,y el avance del ejercito sublevado tanto de alemanes como italianos, que llevaban con ellos un mar de represión . Durante ese camino, que unía las capitales andaluzas, se fueron sumando al éxodo masivo personas de las localidades por las que pasaban, es por eso que a esta marcha se la llamó popularmente La Desbandá.Los bombardeos indiscriminados desde el aire y el mar sobre esta población que huía se cobraron miles de vidas.

Hoy, 81 años después, la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica llevará este capítulo dramático a cinco institutos de la provincia -IES La Latina (Motril) el 14 de febrero; IES Hiponova (Montefrío) el 21 de febrero; Escuela de Arte (Guadix) el 7 de marzo; IES José de Mora (Baza) el 14 de marzo; e IES Padre Manjón (Granada) el 21 de marzo-. Como explica Rafael Gil, presidente de la asociación, "el objetivo final es que parte de la información que están sacando a la luz investigadores y estudiosos sean motivos curriculares, que se conozcan, se enseñen en las aulas, siempre desde la perspectiva de que sin información no hay verdad, sin verdad no hay justicia, y sin justicia ni información no hay reparación".

Las charlas y exposiciones constarán de una serie de paneles que recogen: los antecedentes - por qué la Guerra Civil-, la huida, el refugio y las repercusiones internacionales de La Desabandá. Todo esto con la intención de "provocar un debate entre alumnos y profesorado", comenta Gil Bracero, que será uno de los ponentes junto a otros miembros de la asociación. Este tipo de iniciativa es la primera vez que se realiza y como subraya el presidente de la asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, "es una actividad reglada, que se desarrollará con rigor académico y con el ánimo de reparar y solidarizarnos con el hecho en sí". Es más, las charlas cuentan con el apoyo de la Junta de Andalucía y la delegación de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Granada. La iniciativa espera avanzar y hacer de episodios como La Desbandá unidades didácticas, que se incluyan en los currículos docentes, en los próximos años. Gil Bracero reconoce las hipotéticas resistencias que puede haber por parte del profesorado que entiende que esto es más bien de materia política y no de conocimiento, a lo que expresa que "tenemos que contrariar algunas de esas versiones o contrarrestar con argumentos sólidos que la materia histórica debe de ser conocida y evaluada". De hecho, la experiencia de la asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, es que cuando hablan con la gente sobre este episodio muchos hacen referencia a que "esa escena que se vivió en el 1937 es lo que estamos viviendo ahora con los refugiados en Europa. Efectivamente alguna de las páginas del éxodo humano y los problemas humanitarios que se están generando ahora, nosotros tenemos un antecedente en aquellos días. Por lo que esediálogo permanente de que la historia se tiene que conocer para que no se repita, por lo que es necesario hacer una lectura positiva de nuestro pasado por muy dramático que sea".

Otros actos

Además de las charlas con el alumnado y profesorado de Bachillerato se han organizado otros actos conmemorativos como la exposición fotográfica sobre La mirada de Kati Horna. Guerra y revolución (1936-1939), la V Muestra de Cine La Desbandá, que finalizaron ayer, la proyección de un documental con el mismo título, producido por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta, el próximo 12 de febrero en Castell de Ferro, y el homenaje a las Brigadas Internacionales y Norma Bethune.

Mañana tendrá lugar un concierto de Lagartija Nick y Juan Pinilla en el Auditorio de Salobreña. También, Lucía Sócam actuará en La Rábita, el 13 de febrero. De igual modo, para recordar a las víctimas, la II Marcha senderista La Desbandá arrancó el día 7 en Málaga y finalizará el 17 de febrero en Almería. Un total de once etapas de 23 kilómetros cada una -cinco de ellas serán en la provincia de Granada(hoy llega a Almuñecar y saldrá de La Rábita el 14); pasará por Motril, Calahonda, Castell de Ferro y La Rábita-.

Todo estos actos buscan resaltar de algún modo, la importancia de la Historia como un elemento generador de una visión crítica del mundo.