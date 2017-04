Llegan las inversiones en carreteras

La comunicación entre los pueblos de Granada, una de las provincias con más localidades, 172, es transcendental. Un total de 1.217 kilómetros de cemento surcan la complicada orografía granadina. Una red secundaria de la que la institución provincial de Granada es la responsable del mantenimiento y para las que hay presupuestado, dentro del Plan de carreteras de 2016, una inversión de 9,5 millones. "Todo esto se financia con recursos propios, que no vienen subvencionados de otras administraciones ni del Estado, ni de Junta de Andalucía, ni de fondos Europeos", subraya el diputado de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas que puntualiza que "es la mayor cuantía que ha puesto Diputación en toda su historia para inversiones en carreteras". De ese presupuesto, todavía de 2016, se han ejecutado 1.690.000 euros ejecutado. A punto de comenzar la inversión de 6.500.000 euros y ultimando la contratación de 1.300.000 euros, restantes.

Lo cierto es que el estado de algunas de estas vías que dan acceso o comunican municipios, por ejemplo, de la zona Norte de la provincia se torna complicado por el deterioro de las mismas. De hecho, hay lugares en los que circular es toda una aventura. El diputado de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas señala que "las vías de la red provincial, sobre todo las de las comarcas más rurales nos las hemos encontrado en una situación bastante mala".

Para evitar desequilibrios territoriales, "algo que detectamos cuando llegamos", el área de Obras Públicas se propuso trabajar de una forma comarcalizada. "Por ejemplo, en la zona de Pedro Martínez, Dehesas de Guadix, Villanueva de las Torres, Jayena, Arenas del Rey vamos a invertir ahí una cantidad importante de dinero porque son las zonas, como ya digo, que han estado quizá más abandonadas", explica Villegas. De igual modo, señala la situación de la carretera de los Yesos, una via que une la parte baja de la Alpujarra con la Costa, y que es una carretera que tiene una dificultad importante, y en la que se están realizando "estudios que están muy avanzados y que en este mandato queremos finalizar porque es una carretera que es nexo de dos comarcas importantes".

Plan de Carreteras 2016

El Plan de Carreteras de 2016 llega con algo de retraso y algunas obras menores, que rondan los 60.000 euros, ya ejecutadas, en parte debido a la situación en minoría en el que se encuentra el equipo de Gobierno actual de la Diputación, según comenta Villegas, "hay que llegar a acuerdos que en esta situación no siempre son fáciles". A pesar de todo, José María Villegas, diputado de Obras Públicas se muestra optimista "ahora es cuando estamos desarrollando los proyectos aprobados para el ejercicio 2016, lo que no quiere decir que para este año 2017 no tengamos plan de inversión, porque también lo tenemos".

El diputado ha expresado su satisfacción porque "después de todos los trámites de aprobación de planes de inversión, redacción de proyectos y adjudicación de obras, la ejecución de las mismas ya es una realidad y el efecto que va a tener en la mejora de la calidad de las comunicaciones de las poblaciones rurales va a ser inmediato".

Entre las obras significativas que están ejecutadas son las realizadas en Baños de Alicún, por importe de 585.000 euros; los refuerzos de firmes en Bácor, Olivar, un anejo de Guadix que está en la cabecera de la presa del Negratín, por importe de 390.000 euros o los arreglos de la GR-3021, que discurre por los términos municipales de Pinos Genil, Dúdar y Quéntar.

También se han recepcionado dos obras consistentes en mejoras de drenajes, una en la carretera GR-4104, que afecta a los municipios de Beas de Guadix, Polícar y Lugros, consistente en drenajes puntuales y valorada en 60.000 euros; y otra en en la carretera GR-4407 de Huétor Tájar a Loja por la Esperanza, con un presupuesto de 46.500 euros

Tamién recientemente la Diputación de Granada ha puesto en marcha los trabajos de mejora de la carretera GR-9108, que une las localidades de Benamaurel y Cúllar y que supondrán una inversión de casi 400.000 euros en el marco del Plan Provincial de Carreteras 2016.Esta vía tiene una longitud de 11 kilómetros, comienza a la salida de Benamaurel y termina a la entrada del municipio de Cúllar, discurriendo por los términos municipales de estas dos localidades.

En la actualidad algunos tramos de esta carretera presentan un estado del firme muy deteriorado y carencias en la señalización horizontal, lo que provoca condiciones de incomodidad e inseguridad en la circulación. En varios puntos kilométricos el firme presentaba anomalías características del envejecimiento del asfalto y de las cargas a que ha sido sometido, por lo que era necesaria la intervención.

Las obras tienen un plazo de ejecución de tres meses y el presupuesto total es de 389.915,97 euros.

Plan de Carreteras 2017

En lo que a las actuaciones del Plan para este año se refiere,según el diputado, "ya tenemos presupuestos, ahora estamos a la espera del préstamo que financia la inversión en carreteras de este 2017 y entonces lo llevaremos a pleno", resume el diputado del área, que añade que están estudiando la opción de realizar un plan más extenso que recoja las necesidades reales y poder acometerlas en los próximos dos o tres años.

El final del procedimiento es poder ofrecer a los ciudadanos un servicio esencial para que la red de carreteras ofrezca unas prestaciones de calidad, con una mejor conservación y mantemiento.