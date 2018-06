"De Loxa recuperó a García Lorca para su pueblo"

Emoción, cariño, respeto y admiración por Lorca y De Loxa desprende el argentino amigo de Juan y fiel seguidor de Federico. Carlos Manso, miembro de la Academia Argentina de la Música, escritor, pintor y concertista, también investigador so en torno a las músicas que Federico García Lorca escuchó durante su estancia en Buenos Aires y sobre las artistas hispano-argentinas, vuelve estos días a Fuente Vaqueros, a Granada para rendir un sentido homenaje a su gran amigo, Juan de Loxa; y también para celebrar el nacimiento de Lorca.

-¿Cómo ha vivido este aniversario del '5 a las 5'?

-Estoy muy feliz y emocionado por recibir tanto apoyo y cariño, tanta fidelidad a Federico y a Juan de Loxa, que fue quien lo reivindicó y recuperó al poeta para su pueblo. Gracias a él Lorca volvió a vivir entre nosotros, después de tanto tiempo silenciado. Esta visita a Fuente Vaqueros y a Granada es realmente emocionante. De hecho, de la emoción me ha subido la tensión literalmente. Con la emoción trabaja el corazón más acelerado. Me voy muy feliz me he encontrado a viejos amigos que se hicieron a través de Juan de Loxa y con el mismo cariño de siempre. Una visita de cinco días llena y completa de amor y de felicidad.

-La primera vez que usted vino a Granada, becado por el Instituto de Cultura Hispánica en el año 1962, le sorprendió que nadie conociera a Lorca... Y 55 años después algo habremos cambiado los granadinos ¿no?

-Sí [risas]. Vine y pregunté por la casa de Federico porque pensaba que era un museo para visitar y ver, porque para mí Lorca era tan famoso que quería conocer más estando aquí en su tierra. Entré un café y pregunté por Federico y me dijeron, "No, no lo conocemos". Y uno le preguntaba a otro, sin mucho éxito. Me quedé helado cómo una figura internacional, de aquí no lo conocen. Fue una gran tristeza la que me llevé de aquella Granada de 1962, muy diferente a la que estoy viviendo ahora.

-¿Cómo es esta ciudad de hoy?

-Adoro Granada cuando paseo por Calle Elvira creo que me cruzo con Las Manolas o con Doña Rosita o con Mariana Pineda, todas esas mujeres que Lorca llevó a a la escena internacional, para el mundo.

-¿Considera que estas mujeres que el poeta describió están presentes hoy en nuestra ciudad?

-Para mí sí, porque yo vivo el pasado en lugar del presente, me parece que las puedo encontrar... a la ¡Poncia! Ahora me prometieron llevarme a Valderrubio y quiero ver dónde estaba Bernarda Alba. Es el mundo mágico que él llevó al mundo con la raíz de su tierra, que es lo más genuino que hay en él.

-Usted conoció a las artistas que interpretaron a estas mujeres de Lorca...

-Claro. Margarita Xirgu, Lola Membrives, Eva Franco, Irma Córdoba, tuve la suerte de conocerlas y aplaudir sus actuaciones de Bernarda Alba, Bodas de Sangre, La zapatera prodigiosa... Toda una experiencia de vida, que era lo que Juan de Loxa admiraba de mí, yo traía un pasado que el no había podido vivir, porque era más joven que yo.

-Federico García Lorca visitó Argentina y permaneció en Buenos Aires de octubre de 1933 a marzo de 1934, dicen que allí experimentó uno de sus mejores momentos...

-...Federico en Argentina está considerado uno más de nosotros, del arte, de la vida, del humanismo porque era un idealista y así su figura continúa vigente. Lorca vive en Buenos Aires, es adorado por la gente que tuvo la suerte de tratarlo y también por los que no los pudimos conocerle personalmente. Por suerte mi familia, mis padres, mi abuelo me formaron en esa cultura de amor a España y a su Historia.