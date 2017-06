Ara Malikian y Estrella Morente, en Guadix Clásica

El tenor José Manuel Zapata inaugura el programa de la XXV Guadix Clásica, que comenzó ayer con From Bach to Radiohead, un insólito espectáculo que hace un recorrido desde el siglo XVII hasta el XXI, demostrando que el Magnificat de Bach no es incompatible ni con Iron Maiden, ni con AC/DC ni con la Hyperballad de la cantante Björk. Este ciclo Internacional de Música de Guadix ha sido organizado por la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Guadix. La programación de esta edición ha sido diseñada, como en las últimas ediciones, teniendo en cuenta distintos estilos de música que capte la atención de un público diverso. De este modo, el calendario recoge actos para todo tipo de públicos, ya que oscila entre la clásica más pura, con la presencia de Pablo Martos, Guillermo Pastrana o Guy Braunstein; pasando por espectáculos que, por su componente de fusión, llegan a un público más amplio, como es el caso del conocido violinista Ara Malikian (29 junio) o la cantaora Estrella Morente (30 junio), con una retrospectiva de sus mejores interpretaciones.

También, una vez más, se quiere mostrar el talento accitano, esta vez con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal de Guadix y la coral Accyda en el Auditorio Manuel de Falla de Granada, mañana, en la denominada Extensión del certamen, una de las grandes novedades de este 25 edición.

La otra gran novedad es la incorporación del componente didáctico, aprovechando la presencia del músico Guillermo Pastrana y su actividad docente, dedicada a la impartición de clases magistrales en España y el extranjero, se ofrecerá, por primera vez en el marco de este festival, tres días de clases magistrales de violonchelo, del 11 al 13 de julio, impartidas por este prestigioso artista granadino.

El diputado provincial José María Villegas, en representación de la diputada de Cultura, recordó que "la Guadix Clásica es el proyecto de música clásica que mayor envergadura tiene en la provincia y que está incluido dentro de los llamados 'proyectos singulares' de la delegación de Cultura de la institución".

La alcaldesa de Guadix, Inmaculada Olea, destacó y agradeció la "apuesta de la Diputación por acercar la cultura, la música y las artes a los municipios más pequeños de la provincia" y subrayó que se trata de "una edición muy especial, porque este año el ciclo cumple su primer cuarto de siglo como parte esencial de la cultura de Guadix, con el objetivo de captar nuevos públicos y generar ámbitos de consumo cultural".

Olea señaló el protagonismo especial que tiene este año el patrimonio y el territorio, con espectáculos repartidos por los rincones más emblemáticos de la localidad, como los Palacios de Villalegre y Visconti, la Plaza de la Constitución o el Barrio de las Cuevas, que será el escenario de un espectáculo de fusión de flamenco y jazz de Sergio de Lope, que estará precedido por un recorrido guiado para el público asistente por parte de un experto en paisaje.

La programación incluyen también la original creación de José Luis Morillas y la Orquesta Filarmonía, una idea que en palabras de sus creadores busca "una experiencia donde la tradición, la apuesta, la sorpresa y la diversión son la base del espectáculo". También para el público infantil, la propuesta es el nuevo estreno de La Maquiné, La Casa Flotante (13 julio), con piano en directo.

Y como colofón, dada la importante tradición de la pirotecnia en Guadix, la clausura de esta veinticinco edición estará a cargo, el 22 de julio, de la Banda Municipal con un gran espectáculo piromusical.